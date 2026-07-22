Argentina se desquita con Rosalía: piden boicotear sus conciertos después de que compartiera un vídeo tras la victoria de España

Los detalles Un día después de la final del Mundial, Rosalía compartió un vídeo en redes en el que Mia Khalifa cantaba un fragmento de 'La Perla' acompañado por la frase: "Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".

Rosalía se ha visto envuelta en una controversia en Argentina tras compartir un vídeo en sus redes sociales que hacía referencia a la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026. El vídeo, protagonizado por Mia Khalifa, incluía la canción "La Perla" y un mensaje que muchos argentinos interpretaron como una provocación. La cantante se disculpó diciendo que no leyó el texto al compartirlo. La polémica surge justo antes de sus conciertos en Buenos Aires, generando reacciones mixtas entre sus seguidores, algunos de los cuales consideran vender o devolver sus entradas.

Argentina se desquita —o al menos lo intenta— con Rosalía tras su derrota contra España. A pocos días de iniciar una serie de conciertos en Buenos Aires, la cantante Rosalía ha quedado envuelta en una polémica por compartir en sus redes sociales un vídeo de Mia Khalifa con su canción 'La Perla', en el que se burlaba de la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026.

La controversia comenzó un día después de la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva York, cuando Rosalía compartió un vídeo en su cuenta de la red social TikTok en el que Khalifa cantaba un fragmento de la canción acompañado por la frase: "Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", en referencia al triunfo de España sobre Argentina.

Junto a las imágenes se escuchaban los versos: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía", lo que ha llevado a numerosos usuarios argentinos a interpretar la publicación como una provocación y a expresar su rechazo en las redes sociales.

Ante la polémica, Rosalía ha pedido disculpas. "Le di a compartir porque sonaba 'La perla' y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió la cantante en una historia de Instagram, junto a emojis de llanto y una bandera argentina.

La repercusión coincidió con la proximidad de los cuatro conciertos que Rosalía ofrecerá en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, dentro de su gira internacional LUX.

En ese contexto, algunos seguidores han manifestado en redes sociales su intención de vender o devolver las entradas, mientras que otros consideran que la cantante compartió el vídeo sin reparar en el mensaje que acompañaba la publicación.

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