Cómo visitar la Fuente de Cibeles (Madrid), en pleno proceso de restauración: abierto al público con 176 visitas guiadas

Uno de los grandes símbolos de Madrid es la mítica Fuente de Cibeles, donde la Selección Española celebró su reciente victoria en el Mundial de 2026. Ahora, está 'Abierto por Restauración'.

'Abierto por Restauración'. Parece una contradicción, pero no lo es: el Ayuntamiento de Madrid ha decidido abrir al público el proceso de restauración de la Fuente de Cibeles, un histórico símbolo de Madrid, donde la Selección Española celebró su reciente victoria en el Mundial. La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha presentado este jueves este programa, que permitirá "conocer desde el interior los trabajos desarrollados en la Fuente de Cibeles, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad".

Con este programa se abren pues 2.640 plazas para participar en una de las 176 visitas guiadas que se llevarán a cabo en el monumento madrileño, que incluyen además visitas al Pabellón de los Hexágonos. "Madrid tiene un patrimonio extraordinario que debemos conservar para las generaciones futuras", ha señalado Sanz, destacando que este programa hace que los madrileños también sean "protagonistas de ese esfuerzo".

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha señalado por su parte, que la restauración de la Fuente de Cibeles, además de garantizar la "conservación de uno de los monumentos más queridos por los madrileños" supone también la "oportunidad de explicar cómo se protege el patrimonio". Al abrir este proceso al público se comparte "el conocimiento", se pone "en valor el trabajo de los restauradores" y se refuerza el "vínculo entre la ciudadanía y su patrimonio cultural".

Cómo conseguir entradas para ver la Fuente de Cibeles

Las visitas guiadas a la Fuente de Cibeles se llevarán a cabo entre lo que queda del mes de julio y septiembre, y se podrá visitar la estructura de andamios instalada para la restauración para "contemplar la Fuente desde una perspectiva inédita". Además, las visitas contarán con guías especializados en historia e historia del arte, para que los participantes puedan conocer "el devenir histórico del monumento, los criterios de intervención y las distintas técnicas empleadas para garantizar su conservación".

Durante el recorrido, podrán observar de cerca la escultura de la diosa Cibeles, el carro y los leones Hipómenes y Atalanta, además de descubrir detalles escultóricos y constructivos que habitualmente pasan desapercibidos. Asimismo, conocerán las principales patologías detectadas durante los estudios previos y las soluciones adoptadas para preservar este conjunto monumental.

Las visitas, gratuitas, se pueden reservar desde las 10:00h de este jueves, 23 de julio, a través de la página web Abierto por Restauración.

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