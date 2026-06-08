Cuando el papa te la interpela: León XIV y su discurso ante los políticos que hacen oídos sordos

Entre líneas Si bien es cierto que la autoridad moral del pontífice no es lo mismo para unos que para otros, León XIV ha interpelado muchas de las cuestiones que atañen a los políticos españoles y estos solo han hecho caso a las partes que le interesaban.

El Papa León XIV ha pronunciado un discurso en el Congreso de los Diputados, criticando el aborto y la eutanasia, y condenando el discurso de odio de la extrema derecha. Aunque su autoridad moral varía según la audiencia, su mensaje choca con algunas posturas de la derecha, como la de Vox, que prioriza una agenda nacionalista y discrimina por origen. El pontífice también ha instado a proteger a los vulnerables, en contraste con recientes decisiones políticas. A la izquierda, el Papa ha defendido la vida desde la concepción, en oposición a leyes recientes sobre aborto y eutanasia. En Cataluña, Miriam Nogueras ha pedido que hable en catalán, en contraste con la postura de Carles Puigdemont.

León XIV ha dado un discurso en el Congreso de los Diputados. El papa ha cargado contra el aborto y la eutanasia, pero también ha ido contra ese discurso del odio difundido por la extrema derecha presente en la Cámara Baja. Es decir, el pontífice les ha interpelado, pero ellos han hecho como si nada.

Cierto es que tampoco te interpela igual según quien seas, no es la misma autoridad moral del papa para los que creen que para los que no. Para la derecha tradicionalmente sí tiene un nivel de autoridad más alto. No obstante, en su discurso hay cosas que chocan frontalmente con el discurso conciliador del papa.

Por ejemplo en esa prioridad nacional que le compran a Vox no cabe la apelación del papa a no discriminar por origen. Y teniendo en cuenta las últimas votaciones para dejar caer el escudo social o la prórroga de los alquileres, poco hay de esto del papa de "proteger a los más vulnerables".

A lo mejor esas partes no las ha oído Alberto Núñez Feijóo. Santiago Abascal tampoco ha debido de escuchar bien. Y mira que se le interpela queriendo él echar a todos los migrantes que vengan a España y el papa hablando en su cara de "protección y acogida". Al igual que el líder de Vox que quiere cargarse la memoria democrática y el papa diciéndole que se necesita para buscar la verdad. Ese mismo Abascal que llamo "mierda" a Pedro Sánchez y "rata" a Fernando Grande-Marlaska y que tampoco encaja en ese "no a las descalificaciones" de León XIV.

Y luego está lo de la izquierda. También ha habido interpelaciones directas a ellos. Mientras el Gobierno intenta blindar el aborto en la Constitución, el papa dice que hay que proteger la vida "desde la concepción hasta su ocaso natural", esto además habiendo aprobado el Congreso la Ley de eutanasia a finales de 2020, con los únicos votos en contra de PP, VOX y UPN.

Ya caso aparte es la situación en Junts. Miriam Nogueras le ha pedido en inglés a León XIV (cuando habla un perfecto español) que hable catalán en su visita a Cataluña. Algo que choca con la petición de Carles Puigdemont de que le silben cuando llegue a la comunidad autónoma.