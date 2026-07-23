Zapatero niega haber intervenido en el rescate de Plus Ultra: "No hablé con nadie, ni de la SEPI ni del Gobierno"

¿Qué ha dicho? El expresidente del Gobierno también asegura no tener nada que ver con una supuesta empresa interpuesta en Dubái: "Jamás he hablado con nadie de una sociedad offshore, ni con Julio Martínez, ni con nadie".

José Luis Rodríguez Zapatero niega haber participado en el rescate de Plus Ultra, afirmando no haber contactado con la SEPI, el Gobierno ni autoridades públicas al respecto. El expresidente desestima las acusaciones de Julio Martínez, directivo de la aerolínea, quien afirmó que Zapatero cobró por su mediación. Niega haber usado la empresa de sus hijas para desviar dinero y asegura no haber creado una sociedad offshore en Dubái. Además, aclara que las joyas incautadas en su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros, fueron un "regalo personal" sin intención de defraudar a Hacienda. Zapatero se muestra convencido de su inocencia y dispuesto a dar explicaciones ante el juez.

José Luis Rodríguez Zapatero niega haber participado en el rescate de Plus Ultra. El expresidente del Gobierno sostiene que no habló "con nadie de la SEPI, del Gobierno ni con ninguna autoridad pública" para que la aerolínea fuese rescatada por el Consejo de Ministros en 2021. "El conjunto de imputaciones que la acusación hace queda muy en entredicho", añade el exlíder del PSOE en una entrevista en TVE. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que aparezcan en el marco de la investigación conversaciones que puedan probar su implicación en las ayudas concedidas a la aerolínea, el expresidente es tajante: "No, con gente de Plus Ultra sobre el rescate, ya le digo yo que no, no y no".

De esta forma, Zapatero resta credibilidad a la declaración de Julio Martínez, directivo de la aerolínea, en la Audiencia Nacional, donde aseguró ante el juez Calama que el expresidente cobró 535.000 euros por su mediación. Del mismo modo, niega haber utilizado 'What the Fav', la empresa de sus hijas, para desviar dinero procedente de esta supuesta mediación: "En absoluto he desviado a mis hijas, he intentado ser muy respetuoso con la Justicia".

El que fuera presidente del Gobierno hasta 2011 afirma estar "convencido" de su "inocencia" en el marco de las acusaciones de los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales por los que está imputado en la Audiencia Nacional: "No me he corrompido, en absoluto. Siempre he respetado la legalidad". "Nadie va a poder decir que hice una sola influencia", defiende.

En consecuencia, Zapatero afirma que las acusaciones vertidas por Julio Martínez ante el juez Calama son "una invención". "No voy a juzgar el trabajo de la Policía ni del juez, pero los hechos son los que son y quien acusa tiene que probarlo", puntualiza.

"Hay mucha gente que me ha apoyado y quiere más explicaciones. Tengo que graduar ese proceso. No voy a pedir un acto de fe. Les voy a hablar de los hechos, de lo que hice y de lo que no hice", añade el exlíder del PSOE respecto a aquellas personas que le han apoyado, las cuales, anuncia, recibirá dichas explicaciones de forma gradual.

Niega haber creado una sociedad offshore

El expresidente también niega en su entrevista en TVE haber participado en la supuesta creación de una empresa interpuesta en Dubái para canalizar a través de ella los pagos por su supuesta mediación en el rescate de Plus Ultra: "Decir que he dado instrucciones para crear una sociedad offshore es como decir que he dado instrucciones para ir a la luna. Es una invención".

También niega haber hablado de esa offshore en una comida con Julio Martínez: "En absoluto, ni con él ni con nadie". "La comida si debió existir porque la tiene registrada Gertrudis Alcázar. Lo otro es una deducción insólita", puntualiza.

Atribuye las joyas a un "regalo personal" y asegura que no podía "imaginar ese valor"

José Luis Rodríguez Zapatero también ha hablado sobre las joyas incautadas en su despacho profesional en la calle Ferraz. Unas joyas que fueron tasadas por un valor de 1,3 millones de euros. El expresidente asegura que fueron "un regalo personal" y que no tenían "ni uso, ni destino, ni afán personal".

Ha insistido en que se trata de un regalo de cortesía personal "de hace muchos años", y que no había pensado en ellas "ni en el valor que se le ha atribuido". Pese a no aclarar quien o quiénes fueron los donantes de esas joyas, Zapatero puntualiza que con ellas no tenía ninguna "intención de defraudar" a Hacienda, ya que las veía como "un regalo".

"Estaban con todas las joyas de nuestra familia", aclara, indicando que dará las explicaciones pertinentes sobre su origen ante el juez Calama. "Debo hacerlo así porque es mi compromiso y mi deber", ha concluido José Luis Rodríguez Zapatero.

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