Asociaciones de víctimas de abusos de la Iglesia denuncian haber sido excluidas de la reunión con León XIV

Los detalles Según el Vaticano, se celebrará una reunión, aunque no se ha especificado ni la fecha ni con quién se realizará y algunas asociaciones apuntan a "una visión sesgada" del problema.

El papa León XIV, en su visita a España, ha abordado el tema de los abusos en la Iglesia, calificándolos como "una llaga todavía abierta". Se reunirá con víctimas, aunque algunas asociaciones han criticado su exclusión del encuentro. El pontífice ha reiterado su compromiso con la creación de comisiones y normas para abordar este problema. Sin embargo, la gestión de su visita ha sido cuestionada por diversas asociaciones de víctimas, que exigen una escucha inclusiva y efectiva. Estas organizaciones insisten en que un saludo institucional debe ir acompañado de respuestas reales y denuncian la falta de representatividad en los encuentros previstos.

Uno de los asuntos que León XIV está tratando desde su primer día en España es el de los abusos en la Iglesia. El pontífice ha asegurado durante su viaje a Madrid que esos abusos "son un llaga todavía abierta". Por ello, se reunirá con víctimas, pero algunas asociaciones denuncian haber sido excluidas en la visita papal y apuntan a "una visión sesgada" del problema.

"Subrayo el hecho de que yo personalmente siempre he trabajado para instituir comisiones, para hacer normas y lo seguiré haciendo, también toda la Iglesia, porque es una llaga todavía abierta". Es la afirmación que ha hecho León XIV a los periodistas que han viajado con él en el avión que le ha llevado a España.

El pontífice no ha rehuido el asunto y se ha hecho eco del mismo. De hecho, durante el viernes por la noche el Vaticano informó de que habrá una reunión con víctimas de abusos por parte del clero aunque no se ha especificado ni la fecha ni con quién. Según esta información facilitada, la reunión ha sido organizada por la Iglesia española, sin dar más detalles, y que en todo caso se podrá ofrecer más información "tras el encuentro del pontífice estadounidense con las víctimas y en el respeto de su voluntad y privacidad".

No obstante, este encuentro ha generado polémicas ya que varias asociaciones de víctimas de abusos en Españahan denunciado su exclusión en la visita del papa y han recordado que llevan años colaborando con las investigaciones, con el Defensor del Pueblo y con la elaboración de protocolos y propuestas de reparación.

"Es un hombre que va a ser muy contundente con la lacra de los abusos, pero es verdad que la gestión de la visita en relación a las víctimas está siendo muy mejorable", ha reconocido Jesús Bastante, de 'Religión Digital', sobre el asunto.

"No queremos una foto"

Por ejemplo, la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Asociación de Víctimas de Abusos (AVA), Justive Iniciative, Infancia robada Madrid, LulaCris, Palataforma Afectadas colectivo Alborada, Colectivo El Vedat, plataforma de víctimas de La Salle y ANIR Canarias reclaman al papa León XIV "una escucha verdaderamente inclusiva y denuncian la exclusión de asociaciones representativas".

"No queremos una foto con el papa: queremos derechos y reparación para todas las víctimas", explican en un comunicado conjunto, que añaden: "Un saludo institucional carece de valor si no va acompañado de una escucha real y de respuestas efectivas". Las asociaciones y supervivientes que reclaman una respuesta integral a los abusos sexuales en la Iglesia manifiesta su profunda preocupación por la falta de representatividad y de pluralidad en los encuentros previstos con el papa León XIV durante su visita a España.

Destacan que la opinión pública puede interpretar erróneamente que el conjunto de las víctimas se siente satisfecho con la celebración de estos encuentros, pero recuerdan que "existen diversas sensibilidades y numerosos colectivos que no han sido tenidos en cuenta". "Si se habla de una Iglesia inclusiva, resulta legítimo preguntarse si esa inclusión alcanza realmente a todas las víctimas o únicamente a una parte de ellas", señalan en las asociaciones, que exigen respuestas también para quienes, tras someterse a procesos judiciales con todas las garantías, han visto sus causas archivadas provisionalmente por falta de pruebas o por defectos procesales.

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