Nuevo frente en la guerra de Irán: los hutíes de Yemen atacan petroleros saudíes por "violar" su bloqueo naval en el mar Rojo

¿Por qué es importante? Esta escalada representa el enfrentamiento directo más grave entre Arabia Saudí y los hutíes desde que ambas partes iniciaron un proceso de acercamiento respaldado por la ONU en 2022.

Los rebeldes hutíes de Yemen han lanzado un ataque con drones y misiles contra dos buques petroleros saudíes en el mar Rojo, acusándolos de violar un bloqueo impuesto por las milicias en respuesta al "asedio" de Arabia Saudí. El portavoz hutí, Yahya Sari, afirmó que la operación causó incendios en los buques Encelia y Layla. Las autoridades saudíes confirmaron el ataque al Encelia, asegurando que la tripulación está a salvo. Este incidente ocurre tras el anuncio de un bloqueo marítimo por parte de los hutíes y en medio de tensiones crecientes entre Arabia Saudí y los hutíes, a pesar de los intentos de acercamiento respaldados por la ONU.

Los rebeldes hutíes de Yemen han anunciado un ataque con drones y misiles contra dos buques petroleros saudíes en el mar Rojo a los que ha acusado de "violar el bloqueo impuesto" por las milicias contra Arabia Saudí en respuesta a lo que el grupo, aliado de Irán, describe como un continuo "asedio" por parte de Riad.

"Las Fuerzas Armadas Yemeníes han llevado a cabo una operación militar de alta calidad contra dos petroleros saudíes que han violado el bloqueo impuesto por las Fuerzas Armadas en el mar Rojo", ha afirmado en un comunicado el portavoz de las milicias hutíes, Yahya Sari, que ha precisado que los buques en cuestión son el Encelia y el Layla.

Según el portavoz, "la operación se ha llevado a cabo con misiles balísticos y de crucero, así como con drones", y habría provocado "un gran incendio en ambos buques".

Asimismo, Sari ha asegurado que las milicias "han obligado a aproximadamente diez embarcaciones a retirarse y regresar".

"Las Fuerzas Armadas continuarán sus operaciones navales contra el enemigo saudí y persistirán en aplicar la ecuación 'Asedio por asedio'", ha subrayado el portavoz.

Las autoridades saudíes informan de un buque incendiado

Por su parte, la Autoridad General de Transporte ha informado de que el buque petrolero Encelia, propiedad de una empresa saudí, ha sido atacado mientras navegaba en el mar Rojo, "lo que ha provocado un incendio en la proa".

Denunciando este ataque en un comunicado recogido por la agencia saudí SPA, la institución ha afirmado que, pese a la agresión, "todos los tripulantes se encuentran a salvo", mientras que "las autoridades competentes han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del buque y su tripulación, así como para proteger el medio ambiente marino".

"Estos ataques constituyen una violación de las leyes y convenios internacionales que garantizan la seguridad de los buques mercantes y sus tripulaciones", ha rechazado.

Según el sitio web de seguimiento Marine Traffic, el petrolero Encelia, de 250 metros de eslora, 44 de manga y bandera saudí, se encuentra detenido en el mar Rojo.

A su vez, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), ha declarado en haber recibido un informe de un incidente a 70 millas náuticas (casi 130 kilómetros) al suroeste de Al Shuqaiq, en Arabia Saudí, una posición que coincidiría con la apuntada por Marine Traffic para el Encelia, al que el UKMTO no menciona.

"El capitán de un buque cisterna informa haber sido alcanzado por un proyectil desconocido que provocó un incendio a bordo, el cual la tripulación está combatiendo", ha afirmado el ente británico-dependiente de la Armada de Reino Unido-, que anota que "no se han registrado víctimas ni impacto ambiental".

Por otra parte, y en contraste con la información relacionada con el caso del Encelia, las autoridades saudíes no se han pronuciado hasta el momento acerca de ningún incidente con respecto al petrolero Layla, al igual que ni Marine Traffic ni otros sitios web de seguimiento de tráfico marítimo consultados por Europa Press recogen información acerca del mismo desde hace cerca de una semana, cuando se encontraba en movimiento. Además, el UKMTO no ha registrado hasta el momento más ataques que el citado en las últimas horas.

Un bloqueo en esta zona abre un nuevo frente en esta guerra

Esta es la primera acción militar emprendida por los hutíes desde el lunes, cuando anunciaron un bloqueo marítimo a los buques relacionados con Arabia Saudí en el mar Rojo, una vía comercial relevante para el petróleo a nivel global, especialmente desde el cierre del estrecho de Ormuz por parte de los iraníes como represalia a los ataques de Estados Unidos en su contra.

El ataque, además, llega poco después de que Estados Unidos y Arabia Saudí, rival de Irán en Oriente Medio, firmaran en la víspera un acuerdo que permitirá al reino árabe desarrollar un programa nuclear civil y que, según algunos medios, le abriría la puerta al enriquecimiento de uranio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, avisó el pasado martes que tomaría medidas en caso de que los hutíes hicieran efectivas sus amenazas de bloqueo, igual que Arabia Saudí, que prometió que protegerá sus buques con "todas las medidas necesarias".

Esta escalada representa el enfrentamiento directo más grave entre Arabia Saudí y los hutíes desde que ambas partes iniciaron un proceso de acercamiento respaldado por la ONU en 2022, que redujo drásticamente los ataques transfronterizos, si bien nunca se ha alcanzado un acuerdo de paz integral.

Las tensiones han aumentado en las últimas semanas después de que los hutíes acusaran al país del golfo Pérsico de endurecer las restricciones en las zonas bajo su control y culparan a Riad de los ataques aéreos que dañaron las pistas del aeropuerto de Saná la semana pasada para impedir el aterrizaje de un avión iraní.

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