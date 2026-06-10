Cuando los papas se vuelven camaleónicos: así sorprenden al bendecir serpientes, probarse sombreros o saludar a Spiderman

Los detalles Del papa Francisco con un penacho indígena a Juan Pablo II cogiendo un koala, los papas realizan todo tipo de actividades durante sus visitas a otros países.

El papa León XIV ha demostrado su habilidad para adaptarse a diferentes culturas durante su gira por España, hablando en catalán y planeando usar el wolof en una misa en Canarias. Esta capacidad de adaptación es una característica común entre los papas, quienes deben ajustarse a las costumbres locales, como hizo Juan Pablo II en sus numerosos viajes. Los papas suelen recibir obsequios inusuales, especialmente sombreros y gorros, como los que usaron Benedicto XVI y Francisco. Además, tienen experiencias únicas con animales, bendiciendo desde tigres hasta leones. En resumen, ser papa implica estar preparado para cualquier situación cultural y social inesperada.

El papa León XIV ha demostrado durante su gira por España que se defiende en catalán y este jueves va a ir más allá. Durante su misa en Canarias, está previsto que se hable en wolof, un idioma hablado por más de siete millones de personas, principalmente en Senegal y otros países de África Occidental.

Y es que, si hay algo que tienen los papas es la capacidad de adaptación a donde van. Porque cuando a uno le invitan a un sitio, tiene que cumplir, ya tenga que abrazar un koala o ponerse un sombrero. Dos cosas por las que pasó Juan Pablo II en algunos de sus viajes.

El pontífice polaco viajó muchísimo durante su papado. Si le decían "pise usted por aquí", pues por allí; "móntese que le llevamos en góndola", allá iba. Lo mismo ocurría cuando le daban un koala en Australia o le pedían que bendijese una serpiente.

Juan Pablo II presenció de todo, desde bailes con fuego, otros cogidos de la mano y ceremonias que acababan al soltar una paloma que decidía posarse en su cabeza.

En el cargo va el presenciar espectáculos insólitos por todo el mundo, aunque puede que no siempre los entiendan. Son especialistas en mantener el tipo ante todo tipo de shows y regalos, como cuando a Juan Pablo II le entregaron el libro más grande jamás visto.

Visitas marcadas por gorros y sombreros

Uno de los obsequios más habituales para los pontífices son los sombreros, gorros o cualquier cosa que se puedan poner en la cabeza. Benedicto XVI fue ejemplo de ello, se probó todo tipo de gorros, como el de los mariachis. Pero sin duda los más destacados fueron los de cuerpos policiales, incluido un tricornio de la Guardia Civil.

También el papa Francisco, que portó un penacho indígena, un sombrero mexicano o un chullo peruano. También cascos de moto, un tricornio y hasta un cordero.

Experiencias con animales

Porque los animales tienen otro capítulo. Los papas bendicen perros, gatos, caballos y hasta tigres. Francisco bendijo un tigre a dos patas en misa, mientras que a Benedicto XVI una cría de león. Al alemán le gustaba tocar a todos los animales y en una visita a Australia no le faltó ninguno. Hizo caricias hasta a los erizos.

En definitiva, si eres papa y estás de viaje, tienes que estar preparado para todo y ser educado, aunque el que se te presente sea el mismísimo Spiderman, como le ocurrió a Francisco en una ocasión.

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