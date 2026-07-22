Sumar pacta con el PSOE que el decreto de vivienda incluya una prórroga de los alquileres hasta julio de 2028

Una manifestación por el derecho a la vivienda en España.

El dato Sumar estima que esta nueva "prórroga reforzada" eleve el número de personas beneficiarias a casi un millón más, hasta alcanzar los cuatro millones.

Sumar y PSOE han acordado una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos de alquiler, aplicable a inquilinos cuyos contratos expiran hasta el 30 de junio de 2028. Esta medida podría beneficiar a casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares. Además, se propone negociar con grupos parlamentarios medidas para proteger a familias vulnerables y evitar desahucios. El acuerdo también regula el alquiler de temporada y habitaciones para evitar el uso fraudulento, y eleva la tributación de pisos turísticos al 21% del IVA, buscando desincentivar el alquiler turístico y abordar el problema de acceso a la vivienda.

Acuerdo entre Sumar y PSOE para incluir una nueva prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de alquiler. Según confirman fuentes de Sumar a laSexta, esta prórroga "reforzada" se podrá solicitar por todos aquellos inquilinos cuyos contratos vencen hasta el 30 de junio de 2028.

Según los cálculos de Sumar, esta medida amplía en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias de esta medida. Es decir, se pasaría hasta casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares, contando desde el 21 de marzo del 2026 hasta el 30 de junio del 2028.

El nuevo texto también incluye una propuesta de Sumar a negociar con los grupos parlamentarios sobre medidas para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar los desahucios y de que ninguna persona quede sin alternativa habitacional.

De manera adicional, el texto incluye medidas ya anunciadas como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones para "acabar con el uso fraudulento de estos alquileres como vía de elusión del régimen del alquiler de vivienda habitual y de los límites de precios en las zonas tensionadas", según Sumar.

Por último, se eleva la tributación de los pisos turísticos hasta el 21% del IVA y se establece un endurecimiento del régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas, medidas enfocadas a "desincentivar el alquiler turístico", según la formación. Todo, en definitiva, para "dar solución de manera integral al problema de acceso a la vivienda, actualmente la principal preocupación de la ciudadanía española".

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