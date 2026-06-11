El papa manda un contundente mensaje a los políticos sobre migración mientras PP y Vox siguen con su prioridad nacional

Los detalles El PP ha asegurado que apoya el mensaje del papa sobre migración. Sin embargo, la prioridad nacional que han pactado con Vox en Aragón o Extremadura va en contra de lo que León XIV defiende.

El papa León XIV ha enfatizado que sus mensajes tienen un claro destinatario político, instando a las autoridades civiles y gobiernos a tomar acción tras escuchar testimonios de migrantes en Arguineguín. Desde el muelle, ha subrayado la importancia de rescatar y no discriminar a quienes arriesgan sus vidas. El PP ha respondido intentando equilibrar su apoyo al papa con su política de prioridad nacional, que prioriza a los españoles sobre los migrantes. Aunque el partido asegura compartir las reflexiones del papa, su enfoque contradice el llamado a la no discriminación y acogida que León XIV defiende.

El papa León XIV quiere dejar claro que sus mensajes tienen destinatarios políticos. "Quisiera que la voz de quienes han hablado alcanzaran a quienes tienen en sus manos responsabilidades decisivas, autoridades civiles, parlamentos, gobiernos", ha pedido tras escuchar el testimonio de algunos migrantes en Arguineguín.

Desde el muelle, León XIV ha reivindicado la necesidad de rescatar, de ayudar y de no discriminar a quienes vienen jugándose la vida. "No podemos pasar de largo ante los cayucos y las pateras", ha insistido.

Un discurso sobre el que se han pronunciado desde el PP. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha indicado que "no va a entrar" en debates. "Comparto de la A a la Z todas y cada una de las reflexiones que ha hecho el santo padre", ha asegurado.

De esta forma, los 'populares' intentan hacer equilibrios para respaldar al papa. "Por supuesto que creemos que a alguien que llega a nuestro país hay que recibirlo con toda la dignidad posible. Con eso estamos completamente de acuerdo con el papa", ha destacado Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso.

El papa habla de dignidad, sí, pero también de no discriminar y de acoger. La prioridad nacional que PP y Vox han pactado va precisamente contra eso: que los migrantes tengan los mismos derechos.

"Primero los españoles, prioridad nacional", ha reiterado en más de una ocasión Santiago Abascal.

Los populares dicen que el discurso del papa es global, no concreto. "Sigo insistiendo en que no hablaba para los españoles", ha indicado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, León XIV en estos días ha sido claro y la dignidad que dice defender el PP difícilmente se consigue con la prioridad nacional.

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