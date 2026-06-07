El papa más político lanza un mensaje a la ultraderecha: "Nadie puede arrodillarse ante el señor y despreciar al hermano"

Entre líneas En sus dos primeros días en España, el pontífice está dejando claro en sus discursos su total oposición contra la polarización, la ultraderecha y la discriminación.

En su visita a España, el papa León XIV ha abordado sin rodeos el debate político, lanzando mensajes contundentes contra la polarización y la ultraderecha. Durante la misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, afirmó que "nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano". En el libro de honor del ayuntamiento de Madrid, expresó su deseo de que la ciudad siga siendo "acogedora e integradora". Frente a líderes políticos, criticó las ideologías vacías y el populismo, instando a abandonar narrativas divisivas. Su mensaje resuena como un claro alegato por la paz y la unidad.

En sus intervenciones, el papa no está esquivando el debate político. León XIV ya dejó un claro alegato contra la polarización este sábado y ahora también lo ha hecho contra la ultraderecha. Solo hay que leer la dedicatoria que esta mañana ha dejado en el libro de honor del ayuntamiento: "Que Madrid siga siendo una ciudad acogedora e integradora".

Y es que en apenas cuatro segundos, León XIV se ha dirigido a aquellos que hacen del mundo un lugar más hostil durante la misa del Corpus Christi que se ha celebrado en la madrileña Plaza de Cibeles: "Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano".

"Una escuela que nos enseñe la gratitud del amor y rompa las cadenas de todo egoísmo", también ha afirmado este domingo. Pero fue este sábado, delante de los líderes políticos, cuando lanzó su mensaje más potente: "El mensaje de paz resuena para algunos como ingenuo y para otros como provocador".

Fue contra las ideologías más huecas esas que no encuentra acogida "en quienes no se encierra en ideologías prefabricadas si no que se abren a la verdad". Porque si la fe mueve montañas, también debería apartarnos de la deriva populista: "Enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos"

Un mundo, lamenta, poblado también de ilusiones vacías y miedos infundados y con un claro peligro: la polarización. Esa que fue la palabra del año en 2023, pero que en este 2026 para el pontífice sigue muy presente: "Evitemos las palabras que humillan o enfrentan".

Unas palabras que pronunciaba delante de Santiago Abascal, y aunque sin pronunciarlo, todos entendían que lanzaba este mensaje a la ultraderecha: "Invito a todos a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social"

Es su primera visita a España como pontífice, pero parece que ha seguido muy de cerca la actualidad política. Un papa que se recordará en su visita a España por su mensaje claro contra la polarización, la ultraderecha y la discriminación.

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