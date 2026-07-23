Junts rechaza el decreto de vivienda por excluir sus medidas 'antiokupas' y el PNV exige limitar la prórroga de alquileres a inquilinos al día de pagos

Los detalles La formación catalana asegura que "las políticas intervencionistas del Gobierno no solo no han resuelto el problema de la vivienda, sino que lo han agravado" y acusa al Gobierno de invadir las competencias de la Generalitat.

La negociación del nuevo decreto de vivienda avanza hacia su fase final, con un reciente acuerdo entre PSOE y Sumar para incluir una prórroga automática de los alquileres hasta el 30 de junio de 2028, con congelación de la renta. Moncloa planea aprobarlo en el Consejo de Ministros del 28 de julio, pero necesita el respaldo parlamentario, enfrentándose a tensiones. Junts, uno de los socios de investidura, amenaza con rechazar el decreto si no se incluyen medidas contra la ocupación ilegal, alegando que el decreto no respeta las competencias de Cataluña. El PNV también critica el texto, pidiendo limitar la prórroga a inquilinos al día en pagos y respetar competencias autonómicas.

La negociación por el nuevo decreto de vivienda entra en la recta final. En las últimas horas, PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo para incluir en el texto una prórroga automática de los alquileres para todos los contratos, que podría alargarse hasta el 30 de junio de 2028 con congelación de la renta.

Moncloa pretende aprobarlo en el Consejo de Ministros del próximo 28 de julio, el último antes del parón legislativo de agosto. Sin embargo, los grupos parlamentarios tendrán que dar luz verde a la medida y las tensiones no han tardado en aflorar.

Entre los socios que apoyaron la investidura de Sánchez, Junts vuelve a ser el más hostil. El partido de Carles Puigdemont amenaza con tumbar el decreto de vivienda después de que el Ejecutivo se haya negado a incluir sus medidas 'antiokupas'. "Si el Gobierno mantiene las medidas que perpetúan las ocupaciones y no protegen la vivienda ni al pequeño propietario, no tendrá nuestro apoyo", trasladan fuentes del partido independentista a laSexta. Principalmente, hace referencia al desbloqueo de la ley contra la ocupación ilegal, registrada por Junts hace dos años en el Congreso, y que sigue pendiente de ser votada.

La formación representada en el Congreso por Miriam Nogueras propone la desgravación fiscal de la vivienda para el inquilino, así como de una parte de la cuota hipotecaria para aquellos propietarios que saquen la vivienda al mercado del alquiler. También reclama Junts la recuperación de las cuentas vivienta para facilitar el ahorro de los jóvenes como forma de estimular la compra de la primera vivienda.

En cuanto a la construcción de vivienda nueva, Junts reclama la aplicación de medidas para estimular la construcción de obra nueva y un incremento de la inversión en vivienda pública. Asimismo, reclama al Gobierno "que asuma el coste de las políticas sociales de vivienda para las personas vulnerables y no el pequeño propietario".

Esas mismas fuentes defienden que "las políticas intervencionistas del Gobierno no solo no han resuelto el problema de la vivienda, sino que lo han agravado y lo han llevado a donde no era grave". Además, denuncia Junts que el decreto "no respeta las competencias de Cataluña en esta materia", por lo que adelanta que votará en contra si el Gobierno no incluye sus medidas en el texto que llevará al Congreso.

El PNV pide limitar la prórroga de alquileres

También ha sido crítico con el decreto de vivienda el Partido Nacionalista Vasco. La portavoz de la formación en la Cámara Baja, Maribel Vaquero, reclama que la prórroga de los alquileres hasta 2028 solo se aplique a aquellos inquilinos que estén al día en los pagos.

Además, el PNV reclama que el texto incluya una modificación en la ley del suelo para facilitar la construcción de vivienda nueva, así como medidas para regular el alquiler de temporada, de forma que se pueda limitar el fraude respecto a este tipo de contrato. Del mismo modo que Junts, exige que el texto impulsado por el Gobierno respete escrupulosamente las competencias autonómicas en materia de vivienda.

"Menos burocracia improductiva, más coordinación; menos bloqueos, más seguridad jurídica; y pleno respeto a las competencias de Euskadi. Tenemos que conseguir que la vivienda llegue antes a quienes la necesitan", reclama Vaquero al Gobierno para contar con los votos de la formación jeltzale.

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