Aniversario de la DANA de Valencia, en directo | Más de 800 familias se despiden de las víctimas de la DANA

Sánchez recalca ante Feijóo que hoy "es el día de las víctimas" El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que hoy "es el día de las víctimas de la DANA", un día "muy duro para los familiares y para las personas que lo han perdido todo". Feijóo, durante su pregunta, ha querido mandar "un recuerdo a las víctimas de la DANA". Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El Congreso guarda un minuto de silencio por las víctimas de la DANA El Congreso de los Diputados ha guardado un respetuoso minuto de silencio en memoria de las 237 víctimas de la DANA que perdieron la vida el 29 de octubre del pasado año. Vemos a muchos diputados vistiendo de negro en señal de luto. Todos ellos se han puesto de pie y han procedido a sentarse antes de dar comienzo a la sesión de control de este miércoles, con Pedro Sánchez dispuesto a responder, entre otros, a Alberto Núñez Feijóo. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Feijóo pide que "toda la energía que se dedica a politizar" la DANA se centre en la "reconstrucción" El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que "toda la energía que se dedica a politizar" la dana que se produjo hoy hace un año y que dejó 237 personas muertas, 229 de ellas en la provincia de Valencia, "se dedique sólo a la reconstrucción". "Hoy recordamos con profundo dolor a las víctimas de la dana que se produjo hace un año en la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Por supuesto a todos sus familiares y a quienes lo han perdido todo", ha afirmado Feijóo en un mensaje en la red social X. El líder de la oposición ha insistido en que "ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se dedicase sólo a la reconstrucción". Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Los datos que Mazón guarda bajo llave que podrían complicarle más la situación Un año después de la DANA, seguimos sin saber con certeza qué hizo, con quién habló y cómo actuó. La Generalitat mantiene información clave que podría justificar sus decisiones o dejarlo al descubierto, pero Mazón no la ha mostrado. Más información: [[LINK:INTERNO|||Article|||690109b2e62f6300076de6f1|||Lo que Mazón guarda bajo llave: los datos del día de la DANA que podrían defenderle… o complicarle aún más]] Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Los nombres de los 237 fallecidos en la DANA sonarán en el funeral de Estado Los nombres de las 237 personas fallecidas en la dana del pasado 29 de octubre se escucharán este miércoles en el funeral de Estado que se celebrará en València con motivo del primer aniversario de la tragedia, en el que también se guardará un minuto de silencio en su memoria y los reyes les dedicarán una ofrenda floral. El acto de homenaje comenzará a las 18:00 horas en el interior del Museo de las Ciencias, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, presidido por los reyes y con la asistencia de todo el Gobierno de España, encabezado por el presidente, Pedro Sánchez; todo el Gobierno valenciano, con el president Carlos Mazón al frente, y familiares de las víctimas. Otras autoridades en el funeral También acudirán al funeral los expresidentes del Gobierno José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que Felipe González ha excusado su asistencia y Mariano Rajoy no ha respondido todavía a la invitación, según han informado a EFE fuentes de la organización del funeral, que han indicado que aún quedan invitaciones por confirmar. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Lluvias extremas como la dana en València podrían repetirse cada 47 años, según un estudio Lluvias extremas como la dana en València podrían repetirse cada 47 años, según un estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Esta investigación del Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV) de la UPC-BarcelonaTech ha analizado la posibilidad de repetición de precipitaciones extremas en València, lo que técnicamente se denomina como período de retorno. El CPSV de la UPC estudió, a partir de series de 350 estaciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el volumen de lluvia registrado el 29 de octubre de 2024, que fue de 710,8 mm en 24 horas. Los investigadores estimaron que lo que ocurrió en València hace un año y que causó más de 200 fallecidos, no fue un fenómeno excepcional único, sino un evento "con una probabilidad significativa de repetirse", ha informado la UPC. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Los reyes y Sánchez saludarán en el funeral a los familiares de las víctimas de la DANA Los reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saludarán esta tarde a los familiares de las víctimas de la DANA en el funeral de estado organizado en el primer aniversario de la catástrofe. Así lo han indicado a Efe fuentes del Ejecutivo que han señalado que así figura en el programa del funeral, en el que se señala que el saludo tendrá lugar en una sala adyacente después del saludo a las autoridades asistentes. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Así se desarrollará el funeral de Estado por las víctimas de la DANA de 2024 El funeral de Estado por las 237 víctimas de la DANA de 2024, que tiene lugar en el primer aniversario del mayor desastre natural que ha vivido España, arranca sobre las 16:00h de hoy. A partir de las 16:15 se espera la llegada de los familiares de las víctimas, que serán los primeros en llegar al Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, donde se desarrolla el acto. Poco después entrarán las autoridades y después, los presidentes autonómicos y ministros, seguidos de los presidentes del Congreso, del Senado y de los Tribunales Constitucional y Supremo. Sobre las 17:40h se prevé la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justo antes de la entrada de los reyes, a los que Sánchez recibirá. Después se irán sucediendo, a partir de las 18:00h, los siguientes actos: Himno nacional

Locución de bienvenida en idiomas cooficiales

Lectura de los nombres de las víctimas de la DANA

Interpretación del Mon Vetlatori , por 'La María' (María Bertomeu)

, por 'La María' (María Bertomeu) Intervención de tres familiares de las víctimas mortales de la DANA

Ofrenda floral de los reyes, con la interpretación de El Cant dels Ocells

Minuto de silencio

Clausura

Interpretación del adagio del Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Hoy, Especial El Objetivo: aniversario de la DANA, con Ana Pastor desde Valencia en directo Ana Pastor se pondrá al frente del Especial El Objetivo: aniversario de la DANA, cuando se conmemora el primer aniversario de la tragedia de Valencia. laSexta, que ya mostró su voluntad de estar siempre con las víctimas, vuelve a reforzar su compromiso al cumplirse un año desde que la DANA se cebase sobre todo con la región valenciana: "Estuvimos, estamos y estaremos". El especial se emitirá en directo desde Valencia y contará con Pastor, repasando la situación de los afectados y cómo se ha vivido la reconstrucción de la zona a lo largo de este año. El Objetivo Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Las ausencias destacadas del funeral de Estado de las víctimas de la DANA Entre los que sabemos que se ausentarán y no acudirán al funeral de Estado por las 237 víctimas de la DANA hay varios líderes del PP, como María Guardiola, presidenta de Extremadura, Alfonso Fernández Mañueco, de Castilla y León, e Isabel Díaz Ayuso, de Madrid. "Yo ya estuve el año pasado en la Catedral de Valencia con las víctimas, con los reyes", ha justificado Ayuso, que ha apuntado que "el que no estuvo, por cierto, fue el galgo de Paiporta", en referencia a Pedro Sánchez y a su escapada durante los momentos de tensión vividos en su visita a Paiporta. Otra de las ausencias más destacadas es la de Santiago Abascal, que no se presentará para no coincidir con Sánchez. Ausencias llamativas, asistencias todavía más o la duda sobre los saludos de los reyes: así será el funeral de Estado para las víctimas de la DANA Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Moncloa pide que no se politice el funeral de Estado de la DANA, empañado por la asistencia de Mazón Desde Moncloa han pedido que no se politice el evento, pero si algo va a empañarlo será la asistencia de Carlos Mazón. El president de la Generalitat acudirá al funeral pese a la protesta de las familias y tras una semana en la que se han descubierto nuevas mentiras sobre qué hizo el día de la tragedia. Estará acompañado de los integrantes del Consell valenciano. Estarán presentes los representantes de distintos poderes e instituciones del Estado. Junto a Pedro Sánchez y los ministros del Gobierno, estará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; también, los presidentes del Congreso y del Senado, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Asimismo, acudirán los delegados del Gobierno de las tres comunidades autónomas afectadas por la DANA (Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía) y alcaldes de las 78 localidades afectadas. También estarán presentes los expresidentes José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero y la mayoría de presidentes autonómicos. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

La Asociación de Víctimas de la DANA: "Exigimos que no acuda al funeral" Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, ha cargado con dureza contra un Carlos Mazón al que "exige" que no acuda al funeral de Estado que se celebrará hoy en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. "Lo que estamos viviendo con este personaje no tiene calificativos", ha comenzado Álvarez su intervención en Al Rojo Vivo, a dos días del funeral. Rosa Álvarez, asociación víctimas de la DANA: "Nuestro familiares murieron con sus vías respiratorias obstruidas por lodo" Al Rojo Vivo Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo