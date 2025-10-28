Ahora

Un año después

El antes y después a vista de dron de los pueblos que fueron arrasados por la DANA en Valencia: al barro le sustituyen las vallas

Un año después del fuerte temporal que arrasó Valencia y dejó 229 víctimas, no solo ha cambiado el paisaje, también lo han hecho las versiones de un Mazón que sigue exactamente en el mismo lugar que antes de la tragedia.

Antes y después DANA

El 29 de octubre se cumple un año desde que la DANA arrasó Valencia, dejando 229 víctimas. Las imágenes a vista de dron nos revelan cómo ha cambiado la zona cero en todo este tiempo.

La imagen de Paiporta entera arrasada por el fuerte temporal ha sido cambiada por la de unas calles que vuelven a ser transitables. Ahora, los coches ya no se acumulan en las puertas. Sin embargo, las cicatrices siguen presentes.

En Utiel, donde había agua ahora hay grúas y maquinaria. Al barro, le sustituyen las vallas.

Por su parte, en Alfafar, las grandes superficies recuperan su aspecto. La mediana vuelve a ser verde y en el puente ya no se ven a centenares de personas caminar para intentar ayudar a los afectados. En su lugar, lo que hay es un gran cartel en el que se puede leer la palabra 'gracias'.

Un año después no solo ha cambiado el paisaje, también lo ha hecho la versión de Carlos Mazón. El presidente de la Comunidad Valenciana sigue exactamente en el mismo lugar en el que estaba antes de la tragedia a pesar de las multitudinarias manifestaciones que se han producido a lo largo de estos 12 meses pidiendo su dimisión.

