Muere a los 60 años el actor Peter Greene, conocido por películas como 'Pulp Fiction'

¿Por qué es importante? El intérprete fue encontrado inconsciente en su apartamento y declarado muerto allí mismo. Greene, nacido en octubre de 1965 en Montclair, New Jersey, se consolidó como villano de la pantalla durante la década de 1990.

Fotograma de Peter Greene en 'Pulp Fiction'.Fotograma de Peter Greene en 'Pulp Fiction'.laSexta
El actor estadounidense Peter Greene, conocido por sus papeles en películas como 'La máscara' y 'Pulp Fiction', ha muerto este sábado en su apartamento de Nueva York, según ha confirmado su antiguo representante al diario estadounidense a 'The New York Post'.

El cuerpo de Greene, de 60 años, fue encontrado este viernes inconsciente en su apartamento y declarado muerto allí mismo, según la Policía.

Greene, nacido en octubre de 1965 en Montclair, New Jersey, se consolidó como villano de la pantalla durante la década de 1990 del siglo pasado. Además de sus papeles en 'La máscara' (1994) y 'Pulp Fiction' (1994), también participó como actor en 'Sospechosos habituales' (1995), entre otros trabajos.

En 'Pulp Fiction', la famosa película de Quentin Tarantino, interpretó a uno de los villanos más recordados de la historia del cine moderno: el violento y perturbador Zed. El mismo año protagonizó en La máscara uno de sus papeles más entrañables, el de un delincuente llamado Dorian Tyrell.

El intérprete comenzó a actuar a los 25 años en Nueva York en el teatro, antes de dar el salto al cine, donde se especializó en villanos y policías corruptos. A lo largo de su carrera, trabajó en más de 40 películas y series, y se puso a las órdenes de directores de la talla de Oliver o Guy Ritchie. En las últimas décadas, se mantuvo trabajando en proyectos independientes y en pequeños papeles en la televisión.

