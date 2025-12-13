Muere a los 60 años el actor Peter Greene, conocido por películas como 'Pulp Fiction'

¿Por qué es importante? El intérprete fue encontrado inconsciente en su apartamento y declarado muerto allí mismo. Greene, nacido en octubre de 1965 en Montclair, New Jersey, se consolidó como villano de la pantalla durante la década de 1990.

El actor estadounidense Peter Greene, conocido por sus papeles en películas como 'La máscara' y 'Pulp Fiction', falleció a los 60 años en su apartamento de Nueva York. Su cuerpo fue encontrado inconsciente y declarado muerto en el lugar. Nacido en Montclair, New Jersey, Greene se consolidó como villano en la pantalla durante los años 90. Destacó por sus interpretaciones en 'Pulp Fiction', donde encarnó al perturbador Zed, y en 'La máscara' como el delincuente Dorian Tyrell. Inició su carrera en el teatro de Nueva York a los 25 años y luego trabajó en más de 40 películas y series, colaborando con directores como Oliver Stone y Guy Ritchie. En las últimas décadas, se dedicó a proyectos independientes y pequeños papeles en televisión.

En 'Pulp Fiction', la famosa película de Quentin Tarantino, interpretó a uno de los villanos más recordados de la historia del cine moderno: el violento y perturbador Zed. El mismo año protagonizó en La máscara uno de sus papeles más entrañables, el de un delincuente llamado Dorian Tyrell.

El intérprete comenzó a actuar a los 25 años en Nueva York en el teatro, antes de dar el salto al cine, donde se especializó en villanos y policías corruptos. A lo largo de su carrera, trabajó en más de 40 películas y series, y se puso a las órdenes de directores de la talla de Oliver o Guy Ritchie. En las últimas décadas, se mantuvo trabajando en proyectos independientes y en pequeños papeles en la televisión.

