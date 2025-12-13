Carlos III anuncia que su tratamiento contra el cáncer se podrá reducir en 2026 y hace un llamamiento al "diagnóstico temprano"

¿Qué ha dicho? El monarca ha afirmado que distintos factores, como la velocidad del diagnóstico, la intervención del sistema sanitario y el cumplir con las recomendaciones médicas han sido claves.

Carlos III, rey del Reino Unido, ha anunciado que podrá reducir su tratamiento contra el cáncer a partir del próximo año gracias a la detección temprana, la rápida intervención del sistema sanitario y el cumplimiento de las recomendaciones médicas. En un mensaje a la nación, el monarca destacó los avances en el tratamiento contra el cáncer y urgió a la población a realizarse pruebas de detección, señalando que nueve millones de personas no están al día con estas pruebas. Aunque seguirá con el tratamiento, el rey comenzará una fase preventiva debido a su progresión positiva. Su mensaje forma parte de una campaña de concienciación sobre la importancia del diagnóstico temprano. Keir Starmer, primer ministro británico, elogió el mensaje del rey, subrayando que la detección temprana salva vidas.

Carlos III, rey del Reino Unido, ha anunciado que podrá reducir su tratamiento contra el cáncer que sufre desde 2023 a partir del próximo año gracias a distintos factores. El monarca ha destacado, entre ellos, la detección temprana de la enfermedad, la rápida intervención del sistema sanitario y el cumplimiento de las recomendaciones médicas.

Así lo ha expresado el rey en un mensaje a la nación publicado por el Palacio de Buckingham: "Puedo compartir la buena noticia de que gracias al diagnóstico temprano, a la intervención efectiva y al cumplimiento de las recomendaciones médicas mi cronograma de tratamiento contra el cáncer se verá reducido en el próximo año".

Carlos III ha señalado, en ese sentido, que esto supone "un testimonio de los notables avances que se han logrado en el tratamiento contra el cáncer en los últimos años" y ha hecho un llamamiento a la rapidez en el diagnóstico que, afirma, "salva vidas".

"He escuchado ese mensaje repetidamente en mis visitas a centros oncológicos en todo el país. Es la diferencia. Es lo que me ha permitido seguir llevando una vida plena y activa durante el tratamiento", ha expuesto el rey.

Y ha insistido en dicha idea, mostrando algo que le "preocupa profundamente": "Al menos nueve millones de personas en nuestro país no están al día con las pruebas de detección de cáncer disponibles, algo que supone que se pierdan al menos nueve millones de oportunidades de diagnóstico temprano".

Según fuentes cercanas a Carlos III, el monarca seguirá sometiéndose al tratamiento para un cáncer cuya tipología sigue siendo desconocida pero, gracias a su progresión positiva, va a iniciar una fase preventiva y reducirá su periodicidad.

Fue en 2023 cuando el rey británico anunció su diagnóstico de cáncer, detectado tras someterse a un procedimiento de agrandamiento de la próstata. Esto le obligó a interrumpir su agenda pública por unos meses por el tratamiento, pero en la actualidad lo compagina con sus compromisos oficiales con relativa normalidad.

El mensaje del rey forma parte de la campaña de la ONG Unidos Contra el Cáncer junto con el centro de investigación Cancer Research y el apoyo del Servicio Nacional de Salud británica.

Por su parte, Keir Starmer, primer ministro del país, ha calificado de "poderoso" el mensaje de Carlos III: "Hablo en nombre del Reino Unido cuando digo lo contento que estoy de que su tratamiento se vaya a reducir el próximo año. La detección temprana salva vidas".

