Muere el actor Adolfo Fernández, conocido por su papel en series como 'Policías' o 'Águila Roja'

Adolfo Fernández, destacado actor, productor y director teatral, falleció a los 67 años en su casa de Perales de Tajuña, Madrid, víctima de un cáncer. Conocido por su participación en series como 'Policías' y 'Águila Roja', también dejó una huella significativa en el cine y el teatro. La Academia del Cine confirmó su muerte, destacando su trabajo en películas como 'Entre las piernas' y 'Todo es silencio'. Nacido en Sevilla y afincado en Bilbao, Fernández recibió un premio Max en 2018 por 'En la orilla'. Fundó K Producciones en 2002, enfocada en proyectos de contenido político y social.

Además, ha también ha hecho trabajos para el cine y , sobre todo, el teatro. La Academia del Cine ha confirmado la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales. "Fallece el actor Adolfo Fernández a los 67 años. Participó en películas como Entre las piernas, Yoyes, El arte de morir o Todo es silencio. Era miembro de la Academia de Cine", han escrito junto a una fotografía suya.

"Adolfo Fernández fue un actor riguroso, comprometido y amante del teatro, aunque hizo mucho cine y la popularidad le vino por papeles en series televisivas. Pasó en muchas ocasiones por el escenario del Bergidum", han señalado desde el Teatro Bergidum.

Nacido en Sevilla en 1958, aunque afincado desde niño en Bilbao. Con la obra de teatro 'En la orilla' (basada en la novela de Rafael Chirbes) recibió un premio Max en 2018, junto a Ángel Solo, por la mejor adaptación o versión de obra teatral.

Se inició en la dirección a finales de los años 80 al frente de la Escuela de Teatro de Sestao, según su biografía en la compañía que él mismo fundó en Bilbao en 2002, K Producciones, para "la realización de proyectos de autores contemporáneos con un enfoque distintivo en el contenido político y social".

Como actor, trabajó en obras como 'Testigo de Cargo', 'Vida y muerte de Pier Paolo Pasolini' o 'A Electra le sienta bien el luto', 'Frankie & Johnny' y 'Martes de Carnaval', con Mario Gas. Bajo su propia dirección además en 'Ejecución hipotecaria' y 'La flaqueza del bolchevique'.

En televisión ha participado en numerosos proyectos y protagonizado las series 'Policías en el corazón de la calle', 'Los 80, tal como éramos', 'B&b' y más recientemente ha participado en 'La noche más larga'. En cine trabajó con José Luis Cuerda, Mario Gas, Pedro Almodóvar, Felipe Vega, Gerardo Herrero, Mariano Barroso, Isabel de Ocampo, Icíar Bollaín, Manuel Gómez Pereira o Daniel Monzón.

