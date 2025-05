Dolores perdió a toda su familia el día de la DANA: "Mi hijo mayor estaba aquí enganchado... fue el primero al que se le llevó el agua"

El 29 de octubre de 2024, cuando una tremenda riada asoló gran parte de la provincia de Valencia, Dolores Ruiz tuvo que ver cómo la DANAse llevaba por delante a toda su familia. Su maridos y sus hijos sucumbieron al temporal que dejó 227 muertos a su paso.

Sin poder contener las lágrimas y a las puertas de la que era su casa, el lugar de los hechos, Dolores cuenta a Equipo de Investigación cómo fue el peor día de su vida. "Vivíamos aquí, ya no quiero volver más", reconoce mientras elata que solo acude a poner flores. También muestra como una tronco de árbol llegó hasta la mitad del salón.

El trauma es muy fuerte, y tras seis meses de la tragedia Dolores aún no ha podido sanar, mucho menos olvidar. "Mi hijo mayor estaba aquí. Enganchado con su perro. Fue al primero al que se llevó el agua porque quería salvar al perro", cuenta. La mujer relata que su hijo pequeño intentó ayudarle, también su marido. "Yo aquí, sin poder hablar, sin poder decir nada", sentencia.

Sobre la inundación, Dolores reconoce que aquel día no llovía, como muchos de los que tuvieron que vivir en primera persona la tragedia. "No llovía, la fuerza venía de por abajo. El agua no venía del cielo. Era algo que se había reventado", explica la mujer.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación del pasado mes de abril de laSexta.