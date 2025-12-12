Cuenca se atreve a desmentir sus propios mensajes del día de la DANA: dice que están "descontextualizados" y que no sabía nada del ES-Alert

Los detalles El jefe de gabinete de Mazón ha vuelto a declarar ante la jueza de Catarroja por las contradicciones descubiertas tras conocerse los mensajes que intercambió con Pradas el día de la DANA.

José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón, ha declarado nuevamente ante la jueza de Catarroja para aclarar los hechos del día de la emergencia, tras revelarse mensajes intercambiados con Salomé Pradas. Cuenca insiste en que los mensajes están "descontextualizados" y niega haber dado órdenes a Pradas sobre la gestión de la tragedia, aunque los mensajes de WhatsApp sugieren lo contrario. Además, contradice su afirmación de no conocer el ES-Alert hasta las 20:11 horas, ya que Pradas le informó de la medida a las 19:55 horas. La Asociación de Víctimas de la DANA ha solicitado su imputación, pero la jueza lo ha rechazado. Alberto Núñez Feijóo también testificará, después de afirmar que Mazón le mantuvo informado "en tiempo real". La jueza le ha pedido entregar voluntariamente los registros de comunicación con Mazón. Feijóo ha desviado la responsabilidad hacia el Gobierno, exigiendo que decretara la emergencia nacional desde el inicio.

El que fuera jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, ha vuelto a declarar este viernes como testigo ante la jueza de Catarroja para aclarar algunos hechos de lo ocurrido el día de la emergencia, tras conocerse los mensajes que intercambió con Salomé Pradas. Según han informado fuentes presentes en la declaración a laSexta, la intervención de Cuenca se ha basado en reiterar que dichos mensajes están "descontextualizados".

Destacan dos evidentes contradicciones con respecto a su declaración. En primer lugar, ha insistido en que no dio ninguna orden a Pradas sobre cómo gestionar la tragedia, como ya hizo en su primera comparecencia.

Cuenca ha incidido en esto, pese a que en la conversación de WhatsApp le dijo a la exconsellera que "de confinar nada". "Por favor. Calma", le pidió. Pradas le repitió que "la cosa está muy muy mal". De nuevo, Cuenca frenó la medida: "Ya mujer, pero confinar una provincia entera es una barbaridad".

La exconsellera le comentó que se podía hacer, amparándose en la Ley de Emergencias, pero él volvió a negar esa posibilidad. "Tranquila, ché", le llegó a decir.

La segunda contradicción es que ha asegurado que no se enteró del ES-Alert hasta que le sonó en su propio móvil a las 20:11 horas. Sin embargo, a las 19:55 horas, 16 minutos antes de que sonase la alerta, Pradas le informó de la medida. "Van a enviar un mensaje de precaución. Están en ello".

Los mensajes desmienten su versión, pero él la ha mantenido: los mensajes están "descontextualizados". También se ha negado a entregar voluntariamente su móvil personal, mientras que afirmó que no podía mostrar los mensajes del corporativo porque había cambiado de terminal y, según dijo, se le habían borrado.

Ante esta situación, la Asociación de Víctimas de la DANA han solicitado su imputación, una medida que por el momento ha rechazado la jueza Nuria Ruiz Torraba, instructora del caso.

Feijóo testificará

Otra novedad de la causa es que la jueza ha llamado a declarar a Alberto Núñez Feijóo, tal y como pidió la Asociación de Víctimas de la DANA. Comparecerá como testigo por haber dicho el pasado 31 de octubre de 2024, dos días después de la tragedia, que Mazón le había mantenido informado "en tiempo real".

La jueza le da la posibilidad de presentar voluntariamente el listado de llamadas, mensajes, correos electrónicos y WhatsApp que intercambió aquel día con Mazón. Hasta el momento, lo que se sabe es que apenas cruzaron dos llamadas pasadas las nueve de la noche del 29 de octubre.

Al ir como testigo, está obligado a decir la verdad. Él, de momento, ha intentado lanzar balones fuera apuntando al Gobierno. "Mi papel es exigir al Gobierno de España que hubiese decretado la emergencia nacional, como dije, desde el primer instante", ha asegurado en una rueda de prensa en Badajoz.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.