laSexta emitirá este miércoles el Especial El Objetivo: aniversario de la DANA, con Ana Pastor desde Valencia y con víctimas de la tragedia

Los detalles El programa contará con afectados y víctimas de la catástrofe, así como con políticos y periodistas, que analizarán las mentiras de Mazón y las múltiples versiones que ha dado sobre lo que hizo la tarde de la tragedia.

Mañana miércoles, a partir de las 22:45 horas en laSexta, Ana Pastor se pondrá al frente del Especial El Objetivo: aniversario de la DANA, cuando se conmemora el primer aniversario de la tragedia de Valencia. La cadena, que ya mostró su voluntad de estar siempre con las víctimas, vuelve a reforzar su compromiso al cumplirse un año desde que la DANA se cebase sobre todo con la región valenciana: "Estuvimos, estamos y estaremos".

El especial se emitirá en directo desde Valencia y contará con Pastor, repasando la situación de los afectados y cómo se ha vivido la reconstrucción de la zona a lo largo de este año.

El Objetivo: aniversario de la DANA dará voz a las víctimas a través de Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas de la DANA, y de Dolores, que perdió a sus dos hijos y a su marido en la tragedia.

Además, el programa analizará las informaciones que se han ido conociendo a lo largo de este año sobre cómo se gestionó la DANA y cómo han influido a nivel político. Para ello contará con periodistas como Laura Ballester, Miguel Ángel Campos y Raquel Ejerique, y políticos como la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví.

El especial podrá seguirse también a través de Atresplayer, incluida su versión internacional.

El Objetivo de Ana Pastor cerró la pasada temporada con una media de 6,6%, subiendo y logrando su máximo con sus entregas especiales. Además, batió sus mejores marcas desde que se emiten en formato especiales, consiguiendo un seguimiento con más de 3 millones de espectadores únicos y cerca de 600.000 seguidores.

