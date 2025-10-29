Un clamor emula el recorrido de la vergüenza de Mazón el día de la DANA y exige su dimisión ante 'El Ventorro'

Los detalles Con caretas con la cara del president y la palabra "dimisión", cientos de personas han emulado el trayecto que realizó Mazón en las horas más críticas de la DANA, tras su larga comida en 'El Ventorro'.

Cientos de valencianos recorrieron el centro de Valencia, desde la plaza de la Virgen hasta la calle Bonaire, para protestar contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, al grito de "Mazón, dimisión" y "no són morts, són assassinats". La manifestación recordó el trágico episodio de la DANA de 2024, cuando Mazón alargó una comida mientras la comunidad sufría inundaciones. Antes de la marcha, se realizó un acto con 229 mantas térmicas en homenaje a las víctimas. Los manifestantes criticaron la actuación de Mazón y exigieron responsabilidades, denunciando su falta de acción en un momento crítico.

Al grito de "Mazón, dimisión", "el president a Picassent" y "no són morts, són assassinats" y con caretas con el rostro del president de la Generalitat. Así han recorrido cientos de valencianos indignados el mismo trayecto que él realizó el 29 de octubre de 2024, el día en que alargó la sobremesa en 'El Ventorro' mientras sus ciudadanos se ahogaban.

Una protesta que ha recorrido el centro de Valencia, desde la plaza de la Virgen hasta la calle Bonaire, para escenificar cómo dio la espalda a los valencianos hace justo un año, en el momento más crítico para la Comunitat Valenciana.

Esa marcha ha estado precedida por un acto en la plaza, donde este miércoles se extendían 229 mantas térmicas, "las mismas que cubrieron los cuerpos de las personas que iban siendo reconocidas y encontradas" tras la DANA de hace un año, según ha explicado Beatriz Cardona, portavoz de Acord Social Valencià. 229 víctimas con nombres, familias y un futuro que les fue arrebatado. Por ellas han guardado cinco minutos de silencio.

Un homenaje al que han seguido la rabia y las voces pidiendo responsabilidades, con gritos de "ni olvido ni perdón, Mazón a prisión". Después, los manifestantes han emulado el trayecto de la infamia que Mazón aseguró haber hecho aquel día, hacia el restaurante "donde quien ostenta la Presidencia prefirió pasar las horas más críticas", en palabras de Cardona. Una marcha que se ha detenido precisamente ante las puertas del establecimiento.

Aunque ese recorrido no son más de 800 metros andando y el propio Mazón mismo lo ha descrito, calle a calle, sus excusas de por qué tardó tanto en llegar al Palau de la Generalitat y, después, al CECOPI, han ido cayendo por su propio peso. La Generalitat tuvo que reconocer hace tan solo unos días que, además, tuvo una parada adicional, porque tras esas casi cuatro horas de comida Mazón aún tuvo tiempo de acompañar a la periodista Maribel Vilaplana a un parkingcercano.

Y, con todo, sigue habiendo una hora en blanco sin explicar hasta que, según testigos, llegó al Palau en torno a las 19:55 y un lapso de 37 minutos en los que no hizo ni atendió ninguna llamada. "Impresentable" y "poca vergüenza" han sido algunas de las expresiones repetidas por los participantes en una marcha en la que también han denunciado que Mazón "estaba de parranda" mientras "se estaba la gente ahogando". De la mano, han caminado por todos los que hoy les faltan.

