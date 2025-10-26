Solo con invitación, cuatro familiares por víctima y la incógnita sobre Mazón: así será el funeral de Estado por la DANA

Los detalles Este acto ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, sobre todo por la cuestión de si el jefe del Consell asistirá o no. Lo que se sabe es que se celebrará en un punto emblemático para la región: en el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El próximo miércoles se cumple un año de la tragedia causada por una DANA que dejó 237 muertos en España, principalmente en Valencia. Familias de las víctimas exigen que el president de la Generalitat Valenciana no asista al funeral de Estado. Este evento, que ha generado polémica, se celebrará en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, presidido por los reyes Felipe VI y Letizia. Solo se podrá asistir con invitación. Habrá un minuto de silencio y cuatro intervenciones, incluyendo la del rey. Se espera la presencia de líderes políticos, aunque la asistencia del president Mazón es incierta.

El próximo miércoles se cumple un año de una de las mayores tragedias que ha azotado el país, la fatídica jornada en la que una DANA se cobró las vidas de 229 personas en la provincia de Valencia, 7 en Castilla La Mancha (6 en Letur y 1 en Mira) y una en Alhaurín de la Torre (Málaga) y dejó una huella imborrable en las calles de diferentes municipios. Por su parte, familiares de víctimas y otros ciudadanos siguen pidiendo justicia y ahora, a días de su primer aniversario, exigen que el president de la Generalitat Valenciana no asista al funeral de Estado en el que darán su último adios a los fallecidos.

Este funeral ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, sobre todo por la cuestión de si el jefe del Consell asistirá o no. Lo que se sabe hasta ahora es que se celebrará en un punto emblemático para la región: en el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y que durará apróximadamente una hora y media.

Además, estará presidido por los reyes de España, Felipe VI y Letizia, y solo podrán acceder aquellos que cuenten con una invitación personal e intransferible, algo que, en principio, estará muy medido y controlado.

Cuatro intervenciones: tres familiares y el rey

También habrá interpretaciones de piezas musicales acordes con la ceremonia y se guardará un minuto de silencio por todos los fallecidos en la tragedia durante este funeral de Estado laico, que comenzará a las 18:00 horas y será conducido por una periodista valenciana. Durante el acto, solo habrá cuatro intervenciones, la de tres familiares y la del rey.

Una de las cuestiones que más controversia ha causado es que, debido a la cantidad de fallecidos, solo podrían acudir unos cuatro familiares por cada víctima. Está previsto que asista el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y están invitados los alcaldes de los 78 municipios afectados.

Asimismo, se ha invitado al dirigente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y al de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a los portavoces de los grupos de las Cortes Generales y de Les Corts Valencianes, y a los de las cámaras parlamentarias de Castilla-La Mancha y Andalucía.

A su vez, se ha invitado a los presidentes de todas las Comunidades Autónomas. Pero la gran pregunta es ¿acudirá Mazón?

