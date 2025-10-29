Las lágrimas de Toñi, víctima de la DANA, con la reina Letizia a su llegada al funeral de Estado

El contexto Los reyes y el presidente del Gobierno han saludado a algunos de los familiares de las víctimas de la DANA antes de la ceremonia.

Los reyes, Felipe VI y Letizia, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han saludado a algunos de los familiares de las víctimas de la DANA que hace un año sesgó la vida de 237 personas, la mayoría en la Comunidad Valenciana, en la previa del funeral de Estado que tendrá lugar este 29 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la capital de la comunidad. La reina Letizia se ha mostrado especialmente cercana a Toñi, quien perdió a su marido y su hija el día de la riada, y a quien se ha podido ver profundamente emocionada.

La reina ha mantenido una larga charla con ella en la que no ha escatimado en gestos de cariño, como cuando le ha pasado la mano por la espalda, así como cuando la ha abrazado. Mientras, Felipe VI y Pedro Sánchez han seguido conversando con el resto de familiares a quienes han transmitido su pesar y su ánimo en un día que es especialmente duro para estas personas.

Posteriormente, tanto los reyes como el líder del Ejecutivo se han desplazado hasta el lugar que tenían reservado para la ceremonia. Justo en ese momento, antes de que comenzase el funeral, varios de los familiares de las víctimas han comenzado a increpar al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a quien pidieron que por respeto no acudiese a la cita. Se han podido escuchar gritos de "asesino", "malnacido" y "rata".

El drama de Toñi un año después de la DANA

Toñi explicó el pasado martes en Más Vale Tarde que un año después todavía no ha podido "hacer el duelo" de sus familiares, así como ha destacado que los allegados de las víctimas se encuentran inmersos en "conseguir toda la verdad, toda la justicia posible". "El Gobierno de la Generalitat no ha parado de mentir", añadió, al tiempo que destacó que siguen queriendo conocer la verdad "que tanto se encarga el Gobierno de tapar y oscurecer".

De esta forma, hizo hincapié en que tanto ella como el resto de víctimas y familiares están "en una lucha continua" y, por ello, "todavía no hemos podido dedicarnos a hacer nuestras vidas, no hemos podido hacer duelo". "Continuaremos hasta el final hasta conseguir responsabilidad política. La responsabilidad judicial va al margen, para eso hay una jueza que está llevando a cabo una instrucción perfecta, minuciosa, detallista", concluyó.

