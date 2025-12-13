Héctor Alterio, el actor que conquistó el teatro, el cine y la televisión

Los detalles Alterio también ha sido conocido por su activismo político de izquierdas y su compromiso con las víctimas de la dictadura argentina. De hecho, su mudanza a España ocurrió tras ser amenazado de muerte por parte de la Triple A argentina.

Héctor Alterio ha fallecido este sábado a los 96 años. Así lo ha confirmado en un comunicado la productora Pentación, con la que el intérprete había trabajado en algunas ocasiones.

"Con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz", asegura el documento.

El artista nació en Buenos Aires en 1929 y es padre de los también intérpretes Malena y Ernesto Alterio. Debutó como actor en 1948 con la obra 'Prohibido suicidarse en primavera', de Alejandro Casona. Tras acabar sus estudios de Arte Dramático, en 1950 creo la compañía Nuevo Teatro, con la que trabajó por la renovación de la escena argentina durante la década de los 60.

Tras participar en el cortometraje 'El hombre que vio al Mesías' (1962, Jorge Macario), trabajó en 'Todo sol es amargo' (1965, de Alfredo Mathé); 'Don Segundo Sombra' (1969, Manuel Antín); 'La fidelidad' (1970, Juan José Jusid); 'La maffia' (1972, Leopoldo Torre Nilsson) o 'La tregua' (1974, Sergio Renán).

Alterio también fue conocido por su activismo político de izquierdas y su compromiso con las víctimas de la dictadura argentina. De hecho, su mudanza a España ocurrió tras ser amenazado de muerte por parte de la Triple A argentina.

En la década de los setenta, ya en España, rodó 'Cría cuervos' (1975, Carlos Saura); 'A un dios desconocido' (1977, Jaime Chávarri) o 'La historia oficial' (1985, Luis Puenzo). Y más recientemente, 'Kamchatka' (Marcelo Piñeyro); 'Incautos' (2003, Miguel Bardem); 'Las consecuencias' (2019, Claudia Pinto) y 'Nora' (2020, Lara Izaguirre).

Igualmente ha sido excelente actor de teatro. Intervino en los años 70 en 'Divinas palabras', con Nuria Espert. Dos décadas después lo hizo en Oporto (Portugal) con la obra 'Quimera y amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín' (1991, José Luis Gómez). También fue el protagonista de 'Yo, Claudio' (2004), que representó en Mérida (con cifra récord de espectadores en la historia del Festival) y que luego llevó a Madrid.

A lo largo de las siete décadas de carrera obtuvo grandes reconocimientos como la Concha de Plata al mejor actor en el Festival de San Sebastián (1977), el Premio Hispanoamericano de las Artes Escénicas (1999), el Goya de Honor (2004) o el Max de Teatro (2005), además del Premio José Antonio Labordeta a toda su carrera (2019).

También fue distinguido en su país de origen como mejor actor del año por la Asociación de Cronistas Teatrales de Argentina (1963 y 1973), el premio 'Personaje emérito de la Cultura' del Ministerio de Cultura argentino o la institución oficial del Fondo Nacional de las Artes (1973).

