Una acusación pide a la jueza de Catarroja el ticket del parking al que Mazón acompañó a Vilaplana tras su comida en 'El Ventorro'

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, en una sesión de control en Les Corts

¿Por qué es importante? Esta acusación particular pide el ticket del parking "al objeto de esclarecer, establecer y delimitar la cronología para determinar los diversos hechos y manifestaciones realizadas tanto por la Sra. Vilaplana, como por terceras personas que aparecen en la causa, es de sumo interes, pertinente y útil".

Una de las acusaciones en la investigación de la DANA ha solicitado a la jueza que pida a la periodista Maribel Vilaplana el ticket del parking donde dejó su coche mientras comía con el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. El objetivo es esclarecer la cronología de los hechos y declaraciones de Vilaplana y otras personas implicadas. Si Vilaplana no tiene el ticket, se solicita el número de matrícula para requerir a Interparking Hispania S.A. la información necesaria. Además, se pide una nueva declaración de Salomé Pradas para aclarar su papel en la emergencia y las comunicaciones realizadas. Esta solicitud surge antes de que Vilaplana comparezca como testigo ante la jueza de Catarroja, tras una orden de la Audiencia Provincial de Valencia.

Una de las acusaciones personadas en la investigación de la DANA ha pedido a la jueza instructora que solicite a la periodista Maribel Vilaplana el ticket del parking en el que dejó su vehículo mientras comía con el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y hasta el que la acompañó tras su larga comida en 'El Ventorro'.

Esta acusación particular pide el ticket del parking "al objeto de esclarecer, establecer y delimitar la cronología para determinar los diversos hechos y manifestaciones realizadas tanto por la Sra. Vilaplana, como por terceras personas que aparecen en la causa, es de sumo interes, pertinente y útil".

En caso de que Vilaplana no tenga en su posesión este ticket, la acusación pide que facilite el número de matrícula del vehículo que conducía, "para que a través de mandato judicial, requiera a la mercantil, de Interparking Hispania S.A, que gestiona el aparcamiento de la Glorieta 24 hora de Valencia, entregue y aporte ante ese Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja, ticket, justificante o informe debidamente acreditado de la entrada y salida del vehículo".

Pide también una nueva declaración de Salomé Pradas con el fin que "esclarezca, explique nuevamente y aclare no solamente su posición como 'mando' en la emergencia, y las llamadas producidas con diversos cargos de forma cronologica, hasta el envío definitivo del ES-ALERT a la población a las 20:11 horas".

Esta petición se produce pocos días antes de que la periodista comparezca ante la jueza de Catarroja en calidad de testigo. La instructora citó a declarar a Vilaplana después de que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia le ordenara el pasado 23 de octubre que le tomara declaración como testigo.

