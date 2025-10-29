Ahora

Una acusación pide a la jueza de Catarroja el ticket del parking al que Mazón acompañó a Vilaplana tras su comida en 'El Ventorro'

¿Por qué es importante? Esta acusación particular pide el ticket del parking "al objeto de esclarecer, establecer y delimitar la cronología para determinar los diversos hechos y manifestaciones realizadas tanto por la Sra. Vilaplana, como por terceras personas que aparecen en la causa, es de sumo interes, pertinente y útil".

Una de las acusaciones personadas en la investigación de la DANA ha pedido a la jueza instructora que solicite a la periodista Maribel Vilaplana el ticket del parking en el que dejó su vehículo mientras comía con el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y hasta el que la acompañó tras su larga comida en 'El Ventorro'.

Esta acusación particular pide el ticket del parking "al objeto de esclarecer, establecer y delimitar la cronología para determinar los diversos hechos y manifestaciones realizadas tanto por la Sra. Vilaplana, como por terceras personas que aparecen en la causa, es de sumo interes, pertinente y útil".

En caso de que Vilaplana no tenga en su posesión este ticket, la acusación pide que facilite el número de matrícula del vehículo que conducía, "para que a través de mandato judicial, requiera a la mercantil, de Interparking Hispania S.A, que gestiona el aparcamiento de la Glorieta 24 hora de Valencia, entregue y aporte ante ese Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja, ticket, justificante o informe debidamente acreditado de la entrada y salida del vehículo".

Pide también una nueva declaración de Salomé Pradas con el fin que "esclarezca, explique nuevamente y aclare no solamente su posición como 'mando' en la emergencia, y las llamadas producidas con diversos cargos de forma cronologica, hasta el envío definitivo del ES-ALERT a la población a las 20:11 horas".

Esta petición se produce pocos días antes de que la periodista comparezca ante la jueza de Catarroja en calidad de testigo. La instructora citó a declarar a Vilaplana después de que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia le ordenara el pasado 23 de octubre que le tomara declaración como testigo.

