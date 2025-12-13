Detienen a un cirujano plástico acusado de violar a una paciente anestesiada en un quirófano en Murcia

¿Qué ha pasado? Las dos enfermeras que estaban presentes en la intervención grabaron con su móvil los hechos al ver que el facultativo realizaba movimientos extraños que parecían ser de carácter sexual.

La Policía Nacional ha detenido a un cirujano plástico en Murcia por presuntamente violar a una paciente anestesiada en el hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Durante la intervención, dos enfermeras notaron movimientos extraños del médico y grabaron un vídeo que entregaron a la jueza, evidenciando la supuesta agresión. Tras informar a la dirección del hospital, las enfermeras acudieron a la Policía. El sospechoso fue detenido en Alicante y está en prisión provisional por un delito de agresión sexual. El caso está bajo investigación judicial, y el médico se ha negado a declarar. El hospital aclaró que tanto el médico como la paciente eran externos.

La Policía Nacional ha detenido a un cirujano plástico por, presuntamente, violar a una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia. Según cuenta 'La Opinión', todo sucedió en el hospital IMED Virgen de la Fuensanta, donde la mujer iba a realizarse una intervención estética.

Junto al facultativo había dos enfermeras del centro, que fueron las que se percataron que una vez la paciente estaba dormida el doctor, junto a ella, realizaba unos movimientos extraños que parecían ser de carácter sexual. Por ello, decidieron grabar todo en un vídeo que ya está en poder de la jueza. En él, dice el medio murciano, se aprecia al médico supuestamente penetrando a la mujer, inmóvil al encontrarse bajo los efectos de la sedación.

Fueron las enfermeras las que pusieron todo en conocimiento de la dirección del hospital lo sucedido para, posteriormente, acudir a la Policía. El asunto pasó a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer y después de analizar las pruebas se procedió a la detención del hombre, que estaba en la provincia de Alicante en el domicilio de su madre.

El sospechoso, en prisión provisional, esta investigado como presunto autor de un delito de agresión sexual. El caso está judicializado y a manos de un órgano con competencias en Violencia sobre la Mujer.

La titular del Juzgado de Molina de Segura, antes de llamar al doctor, citó en calidad de testigos a las dos enfermeras que estuvieron presentes en el quirófano y a la propia víctima.

El sospechoso, que ha pasado tres noches en los calabozos, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la Policía asistido por sus abogados. Debido a la gravedad de los hechos, la jueza ha ordenado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El presunto agresor, como cuenta 'La Opinión', se define en sus perfiles en redes como un "especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora y subespecialista en Cirugía Plástica Estética", y dice tener tres lustros de experiencia a sus espaldas.

Afirma, además, que es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica y de la internacional Society of Aesthetic Plastic Surgery. Según dice de sí mismo, ha realizado intervenciones en diferentes hospitales privados.

Por su parte, el IMED Virgen de la Fuensanta, en palabras en 'La Opinión', han aclarado que el médico y la paciente son externos y que el quirófano se alquiló para esa intervención, algo que dicen es habitual.

El grupo IMED Hospitales, ante la gravedad de los hechos, estudia personarse en la causa en defensa de la víctima y de la integridad del propio centro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.