Las Gemínidas, más impresionantes que nunca: donde, cuándo y cómo ver mejor en España la espectacular lluvia de meteoros

Fin de semana de mirar al cielo. De estar pendientes de las Gemínidas. De la lluvia de meteoros que tendrá su pico de actividad en la madrugada del 13 al 14 de diciembre. Aunque menos célebres que las Perseidas de agosto, este impresionante fenómeno astronómico puede superarlas en espectacularidad al ser más brillantes, más numerosos y moverse más despacio.

Así lo ha precisado el Instituto de Astrofísica de Canarias. Así lo ha recordado el IAC. Así ha hablado de un esperado fenómeno astronómico del que dicen que ofrece colores que varían del amarillento al verde, lo que hace esta lluvia de meteoros más que llamativa.

Y este año puede ser mejor que nunca, porque el IAC ha señalado que aunque el peor enemigo de la observación de estos meteoros es la luz de la luna este 2025 está en cuarto menguante, por lo que no aparecerá en el cielo hasta cerca de las 03:00 de la madrugada.

Y será antes cuando comiencen las Gemínidas. Será a eso de las 20:00 del 13 de diciembre, con el radiante de la lluvia en la constelación de Géminis. A partir de ahí hacia adelante, teniendo entre las 01:00 y las 03:00 como el mejor momento para mirar al cielo y observar este fenómeno.

La mayor actividad, eso sí, está prevista para cerca de las 08:00 del 14 de diciembre, pero al ser ya de día no será la mejor opción para la observación celeste.

En condiciones ideales se podrían incluso avistar unos 150 meteoros por hora, superando en un 50% al promedio de las Perseidas.

"Espectáculo celeste de primer nivel"

Y malas no van a ser, como informa José Jiménez, CEO de AstroÁndalus: "Es un regalo del calendario que une un fin de semana con unas condiciones de observación inmejorables. La luna menguante garantizará una oscuridad total, alejando la contaminación lumínica natural y permitiendo que hasta los meteoros más tenues brillen con más intensidad en la negrura del cielo".

Nacho Pérez, director de Galáctica, el Centro de Difusión y Práctica de la Astronomía situado en Arcos de las Salinas, ha destacado el carácter único de esta lluvia: "Los meteoroides de las Gemínidas son más densos, lo que se traduce en estrellas fugaces más lentas, brillantes y con trazos persistentes. Es un espectáculo de una belleza serena y majestuosa, muy diferente al de las rápidas Perseidas".

"Para el observador preparado, el frío es un peaje que merece la pena pagar. La recompensa es un espectáculo celeste de primer nivel, con una actividad que no defrauda año tras año", ha insistido.

El director del mayor mirador astronómico de Europa describe el enclave como "un auténtico santuario estelar para vivir las Gemínidas": "Quienes deseen disfrutar de este evento en toda su plenitud, lejos de la contaminación lumínica y acompañados por expertos, podrán hacerlo en Arcos de las Salinas".

El origen de las Gemínidas

¿Y qué convierte a las Gemínidas en una lluvia de estrellas única? La nota del Instituto de Astrofísica de Canarias lo tiene claro: su origen. Uno que a diferencia de otras lluvias de meteoros, que provienen de cometas, viene del asteroide Faetón.

Este objeto, de unos cinco a seis kilómetros de diámetro, se cataloga como un objeto híbrido que presenta características tanto de cometa como de asteroide con una órbita que lo acerca mucho al sol en su perihelio.

Cuando eso ocurre, el intenso calor provoca que su superficie desprenda polvo y pequeños fragmentos que quedan distribuidos a lo largo de su trayectoria. Es en diciembre cuando la Tierra atraviesa esa estela de partículas y genera esa lluvia de meteoros.

Para su mejor observación, la IAC recomienda un punto lo más alejado posible de la contaminación lumínica, como entornos rurales o cumbres. No aconseja el uso ni de telescopios ni de prismáticos porque el fenómeno se puede disfrutar a simple vista.