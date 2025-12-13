Ahora

El PSOE, contra las cuerdas

La hoja de ruta de Sánchez tras los escándalos: esquiva el ultimátum de Díaz y su comparecencia en el Congreso

El contexto Las palabras de la ministra de Trabajo en 'Al Rojo Vivo' retumban este fin de semana en Moncloa y han sido apoyadas por Urtasun: "Es insoportable la corrupción y los puteros. El Ejecutivo tiene que ser reformulado, de manera ra-di-cal. Este cambio tiene que darse. Tienen que hacer una limpieza de arriba a abajo".

Qué hará Sánchez tras los escándalos en el PSOE.
El ultimátum de Yolanda Díaz en 'Al Rojo Vivo' retumba este fin de semana en Moncloa. Las duras palabras de la vicepresidenta hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han supuesto un órdano en el seno de la coalición al que se ha sumado este sábado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

La ministra de Trabajo sostuvo que el Gobierno "así no puede seguir": "Es insoportable la corrupción y los puteros. El Gobierno tiene que ser reformulado, de manera ra-di-cal. Este cambio tiene que darse. Tienen que hacer una limpieza de arriba a abajo".

Por su parte, Ursatun aboga por una "remodelación" y fuentes de Moncloa han respondido a Díaz. Reiteran el derecho a mostrar su opinión pero, explican, un cambio de Gobierno es cosa del presidente. A lo que añaden: Sánchez tiene su propia hoja de ruta.

Partimos desde este momento, con la sombra de los casos de corrupción como el de Leire Díez o denuncias por abusos sexuales como el del exasesor de Moncloa Paco Salazar. El primer punto: ¿Va a haber un cambio de Gobierno como pedía Yolanda Díaz? De momento, no, excepto el de Pilar Alegría con su marcha forzada a Aragón para asumir la candidatura del PSOE en las elecciones del próximo 8 de febrero.

Piden que se explique

En este mismo contexto, se percibe un silencio total con las críticas en materia de vivienda. Díaz aseguraba que no está satisfecha con la gestión del Ejecutivo y que la negociación "va mal".

Asimismo, desde el partido de coalición han pedido que Sánchez comparezca en el Congreso, algo que la vicepresidenta sí haría, según afirmó. Esta petición ha sido secundada por la derecha, tal y como expresó el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo: "Hemos pedido un pleno urgente para la semana que viene".

Pese a que este escenario probablemente no se llegue a dar, sí se podrá escuchar al dirigente en la campaña a las elecciones de Extremadura, que se darán el 21 de diciembre, apoyando a Miguel Ángel Gallardo. A su vez, Sánchez realizará su conocido balance de fin de año, pero en esta ocasión será diferente ya que tendrá lugar este mismo lunes. Así es la hoja de ruta a muy corto plazo del presidente, maniobra para intentar aplacar la crisis interna del PSOE.

