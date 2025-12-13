Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI declaran en la Audiencia Nacional ante su posible ingreso en prisión

Los detalles El juez Antonio Piña decide si les manda a la cárcel o si les deja en libertad. Se les acusa de presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso enfrentan un día crucial en su futuro judicial tras ser detenidos por presuntas irregularidades en contratos públicos. El juez Antonio Piña decidirá si los envía a prisión provisional o los deja en libertad. La Fiscalía Anticorrupción investiga delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Díez negó vínculos con el PSOE y favores, y explicó su trayectoria laboral en Enusa y Correos. Fernández, expresidente de la SEPI, fue absuelto en el caso Aznalcóllar, pero su nombre aparece en la documentación del caso Koldo. Alonso, administrador de Servinabar, negó pagos ilegales y se desvinculó de Santos Cerdán.

Día clave para el futuro judicial de Leire Díez, de Vicente Fernández y de Antxton Alonso. Para la exmilitante del PSOE, para el expresidente de la SEPI y para quien fuese socio del exdirigente socialista Santos Cerdán. Para los tres, detenidos por presuntas irregularidades en contratos públicos, que pasan a disposición judicial ante Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional.

Será él quien decida si les envía o no a prisión provisional. Será él quien decida, una vez escuchados sus respectivos testimonios, si les manda a la cárcel o si por el contrario les deja en libertad después de su detención el pasado miércoles por los agentes de la UCO de la Guardia Civil tras sendas órdenes del juez, que mantiene las pesquisas bajo secreto de sumario.

Es la Fiscalía Anticorrupción quien ha impulsado al causa, en la que se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Díez, que declaró el pasado 17 de noviembre ante el juez que mantuvo dos reuniones con Cerdán, indicó que todo fue como periodista y que no tiene vínculo alguno con el partido. Negó, además, haber ofrecido favores.

Hizo un repaso a su vida laboral, indicando que entró en 2018 en Enusa y estuvo allí hasta 2021, cuando se fue con una excedencia voluntaria a Correos como jefa de Relaciones Institucionales. Las dos compañías dependen de la SEPI.

Según el juez Arturo Zamarriego, la exsocialista "lidera una actuación delictiva, continuada y coordinada" con el objetivo de "recabar información comprometida o irregular para anular o malbaratar casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

Vicente Fernández, por su parte, es presidente de la SEPI desde que el Gobierno así lo decidiera en 2018. En 2019 dimitió de dicho cargo por su imputación en el caso Aznalcóllar, por el que se sentó en el banquillo por supuesto amaño de concurso internacional para la adjudicación de la mina. Fue absuelto este 2025.

Su nombre aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo sobre la información tributaria de Servinabar. En dichos documentos se detalla que recibió de la empresa un total de 68.632 euros en 2021 y de 33.251 en 2023. Consta de que en 2022 se le retuvieron 40.800 euros.

En cuanto a Antxo Alonso, el administrador único de Servinabar afronta su segunda imputación después de que el Supremo le investigue por el caso Koldo y por la presunta trama de amaños de obra pública. El empresario, que declaró el 8 de julio ante Leopoldo Puente, negó el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones y se desvinculó de Cerdán. Sí reconoció pagos a Koldo García por su intermediación como comisionista de proyectos de construcción privados anteriores a 2017.

Alonso defendió que él siempre ha sido socio único de Servinabar, quitando validez al contrato privado de compraventa hallado por la Guardia Civil donde consta que Cerdán adquirió por 6.000 euros 1.350 participaciones (45%) de esa empresa, que se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.

