Jose salvó a su madre de la riada que arrasaba su casa y un año después su vivienda sigue en ruinas: "No nos ha llamado nadie"

Hace un año, en seis minutos, la vida de Jose y su madre daba un giro. Era el 29 de octubre y la fuerza del agua penetraba en su casa, en Picanya, Valencia. Él, con su madre de 90 años a su lado, luchaba para cerrar la puerta de la vivienda y evitar que el agua les arrasara.

Hoy, un año después, recuerda que él sí consiguió cerrar la puerta en un primer momento, pero su vecino no. Para Jose, hoy está siendo un día complicado. "La verdad es que no me imaginaba el caudal de agua que llegaba", recuerda. "Estaba dentro aguantando la puerta hasta que me la reventó por abajo. Si me la hubiera reventado por arriba me hubiera caído encima. Tuve la suerte de poder contarlo. Una suerte que no tuvo mi vecino, que yo creo que estaba haciendo lo mismo que yo. Él hoy no está con nosotros", explica emocionado.

Jose tuvo el tiempo justo para subir a la planta de arriba con su madre y de allí salir a una terraza. Pero la fuerza del agua se llevó una pared lateral de la vivienda y parte del suelo de la segunda planta. "Cuando ví que caía la parte del lateral de la casa cogí un mazo, hice un agujero y salí por detrás, arrastrando a mi madre por el agujero al descampado", recuerda.

Un año después sorprende la imagen de la vivienda que sigue paralizada en el tiempo. Jose nos cuenta que está pagando un alquiler y que les han suspendido la licencia de obra nueva, porque la vivienda tiene daños estructurales. Denuncia que un año después siguen en un limbo y que nadie del ayuntamiento se ha puesto en contacto con ellos. Además, relata que les están ofreciendo 800 euros por el metro cuadrado de vivienda, cuando en realidad el precio en Picanya supera los 2.000.

