Los políticos mantienen en el funeral de Estado un perfil bajo: de un Sánchez cabizbajo a un Feijóo que evita la foto con Mazón

Los detalles En el funeral de Estado también se han producido algunas ausencias como las de Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno, que ha tenido que cancelar su viaje debido al fuerte temporal en Andalucía.

Políticos de diversos partidos asistieron al funeral de Estado por la DANA, incluyendo a Pedro Sánchez y casi todo su consejo de ministros. También estuvieron presentes presidentes autonómicos y alcaldes, en un acto celebrado en la Ciudad de las Ciencias y las Artes. Alberto Núñez Feijóo llegó solo, sin interacción visible con Carlos Mazón. La delegada del Gobierno y la presidenta del Congreso acompañaron a Sánchez, quien mostró un perfil bajo junto a los reyes. Francina Armengol, afectada, escuchó los testimonios de las víctimas. Notables ausencias incluyeron a Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal. La ceremonia reflejó el dolor de las familias.

Políticos de todos los colores han acudido al funeral de Estado por la DANA. Pedro Sánchez ha asistido con su consejo de ministros casi al completo. También han estado presentes en este acto presidentes autonómicos y muchos alcaldes.

Los dirigentes han asistido a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, en medio de la crispada situación política. Alberto Núñez Feijóo ha llegado solo y no se ha visto ninguna imagen en la que aparezca saludando a Carlos Mazón.

La delegada del Gobierno ha llegado acompañada por la presidenta del Congreso y, cuando lo ha hecho Sánchez, se ha detenido con él unos instantes.

Antes de comenzar, hemos podido ver a un presidente del Gobierno cabizbajo junto a los reyes, con los que le ha dado el pésame a seis de los familiares presentes allí.

Una vez dentro, el líder del Ejecutivo ha mantenido un perfil bajo, sin llamar la atención, al igual que el resto de autoridades.

Francina Armengol, visiblemente afectada, ha escuchado el duro relato de las víctimas, que han tenido claramente el protagonismo.

Un funeral en el que también se han producido algunas ausencias como las de Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal o María Guardiola. Además, Juanma Moreno ha tenido que canelar su viaje debido a las fuertes lluvias que han caído en Andalucía.

Durante el acto, una pregunta sobrevolaba el ambiente a la salida de Feijóo: ¿se plantea pedirle la dimisión a Mazón? Una cuestión sobre la que parece no tener respuesta.

La segunda pregunta que se ha hecho la gente allí presente es dónde estaba Mazón tras el funeral, y es que el Consell ha salido en bloque, pero sin él.

El amplio despliegue de autoridades han mantenido el silencio una vez acabado el homenaje, que ha reflejado el dolor y la indignación de las familias.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.