Las contundentes frases de Yolanda Díaz en ARV sobre la situación del Gobierno: "Todo esto es un delirio"

La vicepresidente segunda y ministra de Trabajo ha sido entrevistada en 'Al Rojo Vivo' y no ha dudado en mostrarse clara con respeto a los escándalos de corrupción y acoso sexual que rodean al Ejecutivo socialista. "Si fuera presidenta cambiaría el Gobierno de arriba a abajo", ha señalado.

Los socios de Gobierno no pueden más. Así lo ha puesto de manifiesto este viernes Yolanda Díazen una entrevista en 'Al Rojo Vivo' en la que ha decidido no dejarse ni una sola cosa en el tintero con respecto a los escándalos que rodean al Ejecutivo de Pedro Sánchez y que le han puesto en el disparadero con vaticinios como el del PNV, que ve unas elecciones generales para 2026.

Porque la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo cree que se deben tomar medidas y que tiene que ser ya, lo que ha dejado claro en la entrevista con frases contundentes. "Creo que se acabaron las reflexiones, se acabaron los cambios y reformas cosméticas. Hay un punto y aparte y toca actuar", ha sentenciado al ser preguntada por el escándalo de acoso sexual alrededor de Paco Salazar y otros miembros socialistas y después de que el partido haya sido incapaz de justificar cinco meses de inacción.

La vicepresidenta ha sido clara al pedir tajantemente "un cambio absolutamente profundo en el equipo de Gobierno" porque "es insoportable la corrupción y los puteros" y, en su opinión, "hoy es todo mucho peor".

Sus declaraciones han llegado minutos después de que Rebeca Torró, secretaria de organización del PSOE, haya comparecido ante los medios después de las denuncias por acoso sexual a Salazar. Torró ha negado que los socialistas hayan encubierto el caso que afecta al exasesor de Moncloa.

"Es algo que es insoportable"

"Es algo que es insoportable. Quiero mandar todo el cariño a las mujeres del PSOE, a las que conozco y respeto, a las feministas que trabajan todos los días, a todas las mujeres", ha sentenciado Díaz, que también ha hablado sobre el caso Koldo y ha reiterado que el Gobierno de Sánchez tiene que "tomar ya medidas inmediatas, severas, que tienen que ser consensuadas en el Congreso de los Diputados para evitar y prevenir la corrupción", a la vez que ha invitado al PP a "entrar" para consensuar esas medidas.

Ante esto, Díaz, evidentemente molesta, ha definido la situación actual como "un delirio", aunque no se ha atrevido a mojarse en cuanto a si se tendrían que convocar elecciones anticipadas. "Pedir elecciones no me compete a mí. El Gobierno tiene que ser reformulado de manera radical", ha vuelto a decir.

Eso sí, ha sido tajante a la hora de pedir explicaciones. "El presidente del Gobierno y el PSOE tienen que dar explicaciones. El estar callado no nos está ayudando a nadie, además la ciudadanía merece respeto", ha comentado. "Se acabó ya, esto de resignarse, de no hacer nada, de permanecer, no... por lo menos ahora. Este punto es de inflexión, no hay marcha atrás. Toca actuar, toca reaccionar, toca defender nuestro país y toca, desde luego, dar muestras de algo que me enseñaron en mi casa, que es limpieza absoluta", ha señalado.

Aún así, Díaz ha señalado que las explicaciones no son suficientes y ha vuelto a abogar por "un cambio". "La corrupción no es de derechas ni de izquierdas, los golfos no son de derechas ni de izquierdas, son golfos, vengan de donde vengan", ha insistido.

"Me salta la cabeza"

También ha tenido palabras para aquellos políticos que, tras ser señalados por irregularidades o sospechas, se mantienen aforados. Así, ha puesto de ejemplo a Carlos Mazón tras su dimisión como president de la Generalitat Valenciana. "No comparto en absoluto que un cargo político en mi país, de la formación que sea, esté aforado en casos de corrupción. me salta la cabeza", ha manifestado. "Un diputado tendrá que estar aforado en el ejercicio de su cargo, pero si roba o comete un delito no puede mantenerse en su cargo", ha agregado.

En cuanto al caso de la fontanera del PSOE, Leire Díez, la vicepresidenta segunda también ha querido mostrar su opinión después de que agentes hayan acudido este viernes a la Dirección General de Patrimonio del Estado y al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependientes de Hacienda, y a Cofivacasa, sociedad instrumental participada en su totalidad por la SEPI. "Tenemos que tomar medidas ya y hacer una auditoría inminente a la SEPI", ha señalado con claridad.

Así, Díaz ha vuelto al tema de los casos de acoso sexual en el seno del PSOE y ha mostrado su solidaridad con las militantes y compañeras. "Estos días he hablado con muchas amigas y con muchas mujeres de todos los partidos y muchas compañeras del PSOE, yo creo que hay desolación, es intolerable, no se puede consentir", ha incidido.

"La violencia es porque somos mujeres"

Al respecto de este caso, Díaz ha asegurado que "parece que las cosas no se han hecho bien" y ha recordado cuando ordenó el ceso de Íñigo Errejón por el caso de agresión sexual contra Elisa Mouliáa. "Llegué de un viaje internacional, comparecí, y expulsé inmediatamente aun hombre, sin expediente, sin nada, lo fulminé", ha espetado.

"El problema que tenemos las mujeres es que la violencia contra nosotras no es por el partido que seamos, es porque somos mujeres. Si fuera presidenta cambiaría el gobierno de arriba a abajo, tendría una nueva presentación de un programa de mínimos de regeneración democrática por la defensa de nuestro país de los derechos humanos", ha finalizado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.