Toni González dimite como vicesecretario del PSOE en Valencia pero sigue como alcalde de Almussafes

¿Qué ha dicho? El socialista, en redes sociales, ha expresado que su decisión llega "tras una profunda reflexión" y ha solicitado la "suspensión de militancia al PSOE". Habla de "denuncia falsa".

El vicesecretario del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, Toni González, ha presentado su dimisión de todos sus cargos orgánicos del partido tras la denuncia por acoso sexual. El político, eso sí, sigue como alcalde de Almussafes como parte del grupo mixto.

Así lo ha dicho en un comunicado compartido a través de redes sociales: "Tras una profunda reflexión con mis compañeros de la Agrupación Socialista de Almussafes he decidido dimitir de todos mis cargos orgánicos y solicitar mi suspensión de militancia al PSOE".

"Esta dolorosa decisión me permitirá defender mi honorabilidad ante la denuncia falsa que he recibido sin que ello suponga un perjuicio al partido que me ha dado todo, en el que milito desde hace décadas y que llevo en lo más profundo de mi corazón", ha expresado.

Eso sí, lo que no ha dejado González es la alcaldía de Almussafes: "Voy a seguir trabajando desde el grupo municipal mixto municipal, encabezando el Gobierno local y haciendo realidad el proyecto que los vecinos y vecinas apoyaron masivamente en las urnas".

Mientras, el PSOE está investigando esta denuncia que llegó el viernes 12 de diciembre a la sede del partido, según ha adelantado 'elDiario.es'. Él, por su parte, ha negado los hechos y dice que es parte de "una campaña de acoso y derribo" de la denunciante.

Según cuenta 'elDiario.es', los hechos se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes. La mujer ha denunciado todo tanto en el canal antiacoso de los socialistas como en el Departamento del Cumplimiento de Normativa.

En conversaciones con laSexta, González ha negado las acusaciones. Ha explicado que la denunciante trabaja en la empresa pública de servicios Emsa y que las denuncias se deben a una "venganza" contra él.

En sus palabras, ha afirmado que amenazó con amenazarle tanto a él como a otros compañeros hace un año porque quería una mejora salarial y un cambio de convenio, algo que no logró.

Ha subrayado que él no es ni su jefe ni el gerente de la empresa, por lo que "tendrá que probar que no ha sido consentido y por qué lleva amenazando desde hace un año".

En un comunicado, anunció que va a ejercer "todas las acciones judiciales necesarias para que la verdad prevalezca" y para defender su "inocencia allá donde haga falta". En el mismo afirmó que no tenía intención de irse del partido, algo que al final ha hecho, ni del Ayuntamiento.

Morant habla de "tolerancia cero"

Diana Morant, líder de los socialistas valencianos, ha hablado de "tolerancia cero contra el acoso" tras los casos que está habiendo en el seno del PSOE: "A las mujeres les damos la bienvenida. Animamos a cualquiera que se haya sentido así a denunciar para que podamos actuar".

"Hemos convertido la lucha de las mujeres en las calles en normas y en leyes. Saben que estas actitudes son intolerables y que no han de soportarlas. Saben que en el PSOE se puede denunciar, que van a encontrar una respuesta clara, contundente y de acompañamiento", ha insistido.

Morant, en ese sentido, ha expuesto que estas actitudes "no ocurren solo en el PSOE": "Suceden en toda la sociedad. Por eso hemos creado leyes contra el acoso en entornos privados y empresariales. También en las organizaciones. Vamos a seguir siendo muy exigentes para que cada vez se produzcan menos situaciones así y que si suceden haya graves consecuencias".

Ola de casos en el PSOE

La denuncia se suma al goteo de casos que han salido a la luz estas últimas semanas dentro del PSOE y que están generando grandes críticas en el partido desde el caso de Paco Salazar, exasesor de Moncloa.

A comienzos de diciembre, una militante denunció a Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos, por acoso sexual. Días después, los socialistas suspendieron de forma cautelar su militancia pero sigue como concejal en el Ayuntamiento de Torremolinos y como diputado provincial en la Diputación de Málaga.

Otro de los dirigentes señalados es José Tomé, que ya ha renunciado a la presidencia de Lugo pero sigue de alcalde en Monforte de Lemos. Contra él pesa una denuncia de acoso sexual que ya ha sido avalada por varias compañeras de la denunciante.

Además, se han conocido también acusaciones contra Javier Izquierdo, miembro de la dirección federal, senador y exdelegado del Gobierno en Castilla y León, que ya ha renunciado a todos sus cargos.

