"Asesino" y "rata cobarde": Mazón se convierte en el infame protagonista de un funeral marcado por la indignación de las víctimas de la DANA

Los detalles Pese a que los familiares de los fallecidos durante las inundaciones le pidieron que no asistiera, el presidente valenciano ha estado presente en un acto al que ha entrado por la puerta de atrás y en el que ha escuchado infinidad de reproches e insultos.

El funeral de Estado por el primer aniversario de la DANA en Valencia se centró en la presencia controvertida de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana. A pesar de las peticiones de los familiares de las víctimas para que no asistiera, Mazón acudió al evento, enfrentándose a críticas y protestas. Llegó al acto por una entrada secundaria para evitar a manifestantes y periodistas, y evitó interactuar con representantes institucionales, excepto con el expresidente Francisco Camps. Durante el homenaje, familiares de las víctimas expresaron su descontento, acusándolo de inacción. Al finalizar, Mazón intentó evadir a los manifestantes saliendo nuevamente por la puerta trasera.

Ni las víctimas, ni sus familiares. El gran protagonista del funeral de Estado por el primer aniversario de la DANA ha sido Carlos Mazón. Lo ha sido al presentarse en un acto al que le pidieron que no asistiera quienes perdieron a sus seres queridos mientras él estaba de sobremesa en el restaurante El Ventorro. Sin embargo, y pese a todas las advertencias, Mazón ha estado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, donde se ha celebrado este homenaje a las 237 víctimas de la DANA (229 de ellas murieron en Valencia), y desde su llegada hasta su marcha, el presidente de la Generalitat Valenciana no ha parado de escuchar reproches, protestas y durísimas críticas.

Alrededor de las 17:20, unos 40 minutos antes del inicio del acto oficial, Mazón llegaba al acto. Lo hacía 'por la puerta de atrás', utilizando un acceso diferente al que usaron los reyes, Pedro Sánchez y el resto de autoridades, y evitando así cruzarse con los manifestantes y los periodistas.

Una vez en el recinto, Mazón ha esquivado cualquier conversación con las el resto de representantes institucionales. Especialmente incómoda ha sido su espera junto a la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, a quien ha ignorado, optando por, prácticamente, darle la espalda. A quien sí ha saludado, y de forma afectuosa, ha sido al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, con quien ha compartido una conversación de unos minutos a las puertas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Por petición de las víctimas, el jefe del Consell estuvo apartado durante la reunión que los reyes y Sánchez mantuvieron con algunos de los familiares de los fallecidos apenas diez minutos antes del inicio del acto solemne.

Gritos de "rata cobarde", "asesino" e "hijo de puta"

Sin embargo, la oportunidad para ellos de mostrarle su sentir a Mazón llegaba a las 18:00. Mientras se producía una tensa espera para el comienzo de los homenajes, aquellos que perdieron a sus seres queridos no dudaron en increpar a Mazón. "Rata cobarde", "asesino", "miserable" o "hijo de puta" han sido algunos de los calificativos que el presidente valenciano ha tenido que escuchar y a los que reaccionó con un gesto impasible, aunque su incomodidad era evidente.

Los reproches han cesado durante buena parte del acto, hasta que en la recta final se ha producido uno de los momentos del funeral. Virginia Ortiz Riquelme, prima de un fallecido en Letur, ha tomado la palabra y no ha dudado en señalar la falta de acción como el detonante de la tragedia del 29 de octubre de 2024.

"No es la inundación, sino quien omite su deber a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes", ha aseverado. Una frase en la que el resto de familiares se ha visto reflejado y que les ha hecho romper en aplausos.

Al llegar las siete de la tarde ha concluido el acto, pero no el fin del estrago para un Carlos Mazón que ha tratado de esconderse entre un nutrido grupo de representantes institucionales para pasar desapercibido. Sin embargo, esto no ha evitado que, de nuevo, se produjesen decenas de reproches e insultos en la sala.

Mientras tanto, en la calle, cientos de personas se manifestaban gritando consignas como "el president a Picassent" o "Mazón dimisión". Unas protestas que, al igual que a su llegada, el líder del PP valenciano ha tratado de esquivar saliendo por la puerta de atrás para evitar escuchar el sentir de una sociedad, la valenciana, que ha vuelto a dejarle claro que no habrá reparación sin su dimisión.