Un "desgarrador" 'Me Too', corrupción y debilidad parlamentaria: el PSOE de Sánchez, en sus horas más bajas antes de cerrar el año

El contexto A los socialistas se le acumulan los frentes después de una semana marcada por la detención de Leire Díez y la renuncia del miembro de la Ejecutiva Javier Izquierdo por otro presunto caso de acoso sexual son solo las últimas polémicas de un PSOE en el que empieza a imperar la sensación de abatimiento.

El PSOE vive instalado en el caos. Esta semana ha sido el colofón de varios meses de polémicas de las que el Gobierno, con sus más y sus menos, ha ido saliendo del paso. Investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) contra José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y Leire Díez, procesos judiciales que salpican a Begoña Gómez o al hermano de Pedro Sánchez, la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz, la crisis con Junts en el Congreso y, ahora, un dolorosísimo 'Me Too' en las filas socialistas que ha hecho desangrar a la formación en una de sus principales líneas de flotación.

Paco Salazar, José Tomé, Antonio Navarro y Javier Izquierdo han sido acusados de cometer presunto acoso sexual a compañeras, mujeres que han denunciado unos actos que han obligado a los responsables de la formación a reunirse este viernes para intentar arrojar luz ante una situación que causa un inmenso dolor a las filas socialistas. Dolor y abatimiento, como pudimos conocer este jueves en laSexta. Miembros de la dirección, diputados y cargos orgánicos reconocen que es imposible taponar los escándalos que sacuden a la formación.

Uno de los testimonios más claros que ha llegado en los últimos días ha sido el de Ángeles Ferriz, portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía. "Estoy hasta el moño de puteros y acosadores", aseguró, criticando que estas denuncias "desgarran por dentro" al partido, que ha hecho de la defensa del feminismo una de sus principales banderas.

El último caso -hasta ahora- de estos presuntos comportamientos de acoso sexual toca a un miembro de la Ejecutiva socialista, un Javier Izquierdo que este mismo jueves anunció su dimisión de todos los cargos para "afrontar otras tareas profesionales y personales". Según 'elDiario.es', el senador y ex delegado del Gobierno en Castilla y León se salió de todos los grupos de WhatsApp internos de la organización después de de llegar rumores sobre supuestos comportamientos inadecuados con las mujeres.

Según han explicado fuentes del PSOE de Castilla y León a laSexta, los dirigentes socialistas regionales se encuentran "en shock" por la noticia, pero al mismo tiempo trasladan que "no sorprende" porque ya había rumores de comportamientos machistas. De hecho, las citadas fuentes recuerdan que Luis Tudanca le quitó el primer puesto en las listas del Senado porque así lo voto la militancia, pero ello se vio revertido porque Santos Cerdán acabó imponiéndole.

La preocupación es máxima de puertas para adentro y hay quien habla incluso de "fin de ciclo" en una situación que a muchos recuerda a la última etapa de Felipe González como presidente del Gobierno. Desde el entorno socialista reconocen que todas estas denuncias están dañando mucho la credibilidad del partido, pero afirman, al mismo tiempo no temer estas denuncias.

Ábalos, en prisión y con la UCO desgranando la trama de las mascarillas

Esa es 'solo' una de las crisis que ha vivido el PSOE en las últimas horas. A esto hay que sumar que José Luis Ábalos, exministro y hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, sigue en la prisión de Soto del Real mientras el Tribunal Supremo y la UCO siguen arrojando nubes sobre su futuro... y sobre su pasado. Este jueves conocimos dos novedades relevantes de Ábalos, como son la apertura de juicio oral para él, Koldo García y Víctor de Aldama por la trama de las mascarillas.

La segunda fue un nuevo informe de la Guardia Civil que concluye que cerca de un millón de euros del dinero presuntamente defraudado se destinó a "comprar la voluntad de un cargo público", en referencia a Ábalos. También concluye que la trama gestionó el contrato de Koldo García en la empresa Instalibero District, por la que habría recibido casi 6.000 euros.

"El putero", "el guapo" y un "lo ha mandado a tomar por culo": así hablaba la trama hidrocarburos sobre Sánchez y Ábalos

Es más, en ese informe se recoge una conversación entre miembros de la trama que hablan de una discusión que habría tenido José Luis Ábalos con Pedro Sánchez durante un Consejo de Ministros en 2021. "Se ha liado en el Consejo de Ministros", asegura Leonor María González, una de las personas que controla Have Got Time S.L., que explica a su marido Natán González que "se ha enfrentado el putero al guapo", a lo que añade: "Se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos lo ha mandado a tomar por culo".

Según sigue contando a su marido, "la mitad del partido está con el putero y la otra mitad con el guapo". Además, también señala que Aldama le había llamado "para tranquilizarnos": "Que no nos preocupemos por lo que tenemos en marcha. Que todo sigue adelante". "Desde luego el putero termina de hundir al PSOE", vaticinaba el marido. Ahora bien, como ha podido comprobar laSexta, ese día (10 de julio de 2021) no se produjo ningún Consejo de Ministros, sino una declaración institucional en Moncloa en la que Pedro Sánchez anunció una "remodelación generacional" de su Gobierno, que incluía la salida de Ábalos.

En ese mismo día, Sánchez le habría explicado al exministro que no continuaría en el Ministerio y tampoco como secretario de Organización del PSOE. Esas dos destituciones habrían sido el verdadero motivo de la discusión entre ambos.

Leire Díez, otra crisis

Este miércoles conocimos la detención de la fontanera del PSOE, Leire Díez, por una serie de contratos públicos que están bajo sospecha por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Junto a Díez fueron detenidos el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Servinabar.

Hiperactividad judicial y casi una veintena de registros por el nuevo caso Leire Díez: ya son seis empresas investigadas y tres detenidos

Durante estos días se han llevado a cabo hasta 19 registros en diferentes ciudades como Madrid, Sevilla, Bilbao o Zaragoza. Una operación que ha puesto el foco en seis empresas diferentes a las que se les ha solicitado información.

María Jesús Montero, quien colocó a Fernández al frente del SEPI, aseguró este jueves no haber tenido ningún tipo de contacto con él desde que abandonó la SEPI en 2019: "Ningún contacto, ni de WhatsApp, ni de llamada, ni de reuniones, ni de nada. Hace seis años que se fue de la SEPI".

En Moncloa, sin embargo, mantienen su hoja de ruta

Pese a la situación rocambolesca que vive el PSOE, desde Moncloa descartan plantear un adelanto electoral, según confirman fuentes consultadas por laSexta. No obstante, la realidad es que el partido está muy tocado.

Fuentes socialistas han declarado a laSexta que el presidente va a mantener su hoja de ruta, que el partido aguanta y que ahora no hay ningún motivo para que se produzca ese adelanto electoral. Han afirmado que, aunque el PP tiene muchas prisas por que haya elecciones, esas no son sus prisas y no se va a producir.

Confían, añaden, en que en algún momento esta tormenta que está haciendo tambalearse al partido, pase. La realidad es que, lejos de pasar, la tormenta parece ir a más y erosiona a un PSOE al que el final del año 2025 se le está haciendo bola.

