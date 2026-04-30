El embajador de Ferrari sueña con el título mundial: "Ojalá sea el año..."

Marc Gené, expiloto de F1 y embajador el equipo italiano en F1, habla sobre la posibilidad de que la escudería de Maranello se lleve el campeonato

Ferrari parece haber dado un paso hacia delante con la nueva normativa. El equipo italiano ha pasado a ser el segundo coche de la parrilla, solo por detrás de Mercedes. Una mejoría que ha hecho que incluso ya se esté hablando de que la escudería de Maranello pueda pelearle el título al equipo alemán.

Esto es algo que ilusiona a Marc Gené, expiloto de F1 español y embajador de la Scuderia Ferrari. Aunque para él, la escudería de Brackley sigue siendo la favorita: "Mercedes es favorito, pero hemos empezado el año bien. No estamos a su nivel, pero estamos cerca. Tres podios en tres carreras es un buen inicio. Ojalá que sea el año de Ferrari".

"Dependerá muchísimo de las evoluciones que veremos en Miami, un poco de la curva de mejoras que todos los equipos van a llevar allí. Me gustaría decir que sí, pero aún no lo sabemos. Miami será una carrera bastante indicativa en cuanto a mejoras de coches.", comentó Gené, en una entrevista para el 'SPORT'.

El GP de Miami será la cuarta cita del calendario de una nueva F1 que no ha empezado con buen pie. La nueva reglamentación de coches está recibiendo muchas críticas, aunque para el expiloto de equipos como Minardi, son simplemente quejas de los pilotos que están teniendo un inicio de temporada difícil: "Se quejan los pilotos que no van bien. Los pilotos de Ferrari y de Mercedes se han quejado menos de este tema y seguramente se han quejado más Max Verstappen o Fernando Alonso, que han tenido un inicio de año muy complicado".

"Lo más positivo es la variabilidad que hay, vemos adelantamientos de energía, pero hemos visto adelantamientos también con apuradas de frenada. Son adelantamientos un poco a lo Mario Kart como se ha dicho, ¿no?, pero es bueno. En clasificación espero que con menos recuperación, el piloto no va a tener que gestionar tanto la energía", añadió el embajador de Ferrari.

Además, la categoría reina vuelve tras un mes de parón en el que se van a realizar ciertos cambios. Unos ajustes que para el piloto español eran necesarios, sobre todo en clasificación: "Cuando hablaba con los pilotos, en mi caso con Leclerc o Hamilton, ambos me decían que gestionar energía en la clasificación es algo antinatural. Incluso a mí, que aún conduzco coches de carreras, me parece extraño".

"Si me hicieras gestionar la energía al hacer la vuelta de clasificación, donde vas a tope, te diría que no es muy de piloto, con lo cual se tenía que mejorar este aspecto. Y tras el accidente de Suzuka la seguridad era la prioridad", concluyó Gené.