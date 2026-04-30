La fiscal general releva a la fiscal superior de Madrid tras declarar contra García Ortiz

Los detalles La propuesta forma parte de un paquete de 22 nombramientos para puestos de responsabilidad dentro del Ministerio Fiscal que, tras el paso por el Consejo Fiscal, deberán ser aprobados por el Consejo de Ministros.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha propuesto a María Isabel Martín López como nueva fiscal superior de Madrid, sucediendo a Almudena Lastra. Este cambio ocurre tras la declaración de Lastra contra el exfiscal general Álvaro García Ortiz. La propuesta es parte de 22 nombramientos para el Ministerio Fiscal, que deben ser aprobados por el Consejo de Ministros. Martín López, considerada de confianza por Peramato, destaca por su solvencia técnica y rigor profesional. Otros cambios incluyen a María José Osuna en la Inspección Fiscal y Pilar Rodríguez en el Tribunal Supremo. Además, se mantienen varios fiscales en sus cargos actuales, y se han realizado designaciones en diversas fiscalías provinciales y territoriales. De las 22 designaciones, seis corresponden a miembros de la Asociación de Fiscales, seis a la Unión Progresista de Fiscales y el resto a profesionales no adscritos.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, propondrá al Gobierno el nombramiento de María Isabel Martín López como nueva fiscal superior de Madrid, en sustitución de Almudena Lastra.

Este relevo se produce después de que Lastra, que ocupaba el cargo desde hace cinco años, declarara contra el exfiscal general Álvaro García Ortiz en el proceso en el que fue condenado por revelación de secretos.

La propuesta forma parte de un paquete de 22 nombramientos para puestos de responsabilidad dentro del Ministerio Fiscal que, tras el paso por el Consejo Fiscal, deberán ser aprobados por el Consejo de Ministros, según ha informado la Fiscalía General este jueves.

Desde la institución subrayan que la elección de los candidatos se ha basado en criterios de mérito y capacidad, teniendo en cuenta la trayectoria profesional, la experiencia acumulada y los planes de actuación presentados por cada aspirante.

Por otro lado, la plaza de fiscal jefe en Lugo ha quedado desierta al no haberse presentado candidatos, por lo que deberá convocarse de nuevo. El nombramiento de Martín López era esperado. Actualmente forma parte de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, donde trabaja desde 2018, y es considerada una persona de confianza dentro del equipo de Peramato.

La fiscal general ha destacado su solvencia técnica, su rigor profesional y su capacidad para asumir responsabilidades de alta complejidad, así como su proyecto para reforzar la Fiscalía Superior de Madrid bajo criterios de cohesión, excelencia y servicio público.

Entre los cambios más relevantes también figura el de María José Osuna, que asumirá la jefatura de la Inspección Fiscal tras haber dirigido durante cuatro años la Fiscalía de Tarragona. Como número dos de este órgano se situará Juan José Criado.

Asimismo, la actual fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, dará el salto al Tribunal Supremo como fiscal de lo Social. Rodríguez estuvo investigada junto a García Ortiz en la causa relacionada con la filtración de datos sobre el presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Pilar Fernández, teniente fiscal en Galicia

Por su parte, Pilar Fernández, mujer de García Ortiz, dejará su puesto en la Fiscalía de Menores de Madrid para incorporarse como teniente fiscal en Galicia. En cuanto a las continuidades, Pilar Martín Nájera seguirá al frente de la Sección Civil del Tribunal Supremo, mientras que Pedro Crespo continuará dirigiendo la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

También permanecerá Antonio Romeral como teniente fiscal en Anticorrupción. Otros nombramientos incluyen la incorporación de María Eugenia Hernández Fernández a la Audiencia Nacional.

En el ámbito territorial, Adrián Salazar será el nuevo fiscal superior de Baleares; Jaime Serrano-Jover asumirá el cargo en Canarias; Emilio Fernández continuará en Castilla-La Mancha; María Asunción Losada en Aragón; y Francisco Javier Montero en Extremadura.

En las fiscalías provinciales, José Ernesto Fernández estará al frente de Cuenca; José Fernández Mérida seguirá en Burgos; y María Díaz Berbel continuará en Castellón. En cuanto a las tenencias fiscales, Ernesto José Vieira asumirá funciones en Canarias; Antonio Mateos en Extremadura; Carolina Santos en Cantabria; y José Rogelio Muñoz continuará en Andalucía.

Fuentes de la Fiscalía destacan que, del total de 22 designaciones, seis corresponden a miembros de la Asociación de Fiscales, otros seis a la Unión Progresista de Fiscales y el resto a profesionales no adscritos a ninguna de estas organizaciones.

La crítica de la Asociación de Fiscales

Por su parte, la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de corte conservador, ha criticado este jueves los nombramientos propuestos por la fiscal general del Estado y ha sugerido que responden a una "adhesión personal e inquebrantable" a ella o su antecesor, Álvaro García Ortiz.

En un comunicado, la AF ha criticado que se lance un mensaje a la carrera fiscal, a los poderes públicos y a la sociedad de que se prescinde del mérito y la capacidad, y se prima, a su juicio, no ya la sintonía ideológica, sino esa afinidad personal.

A juicio de esta asociación, Peramato culmina "el plan de evacuación" del equipo de apoyo de García Ortiz, con la elección de una candidata que estaba 800 puestos debajo de Lastra en el escalafón.

De Lastra destacan que cuenta con 35 años de carrera profesional, sin que su desempeño profesional pueda "ser objeto de reparo alguno", y subrayan que "tuvo la osadía de contradecir la doctrina oficialista con ocasión de los graves cargos penales que se imputaron a Álvaro García Ortíz y por los que resultó condenado, siendo su testimonio uno de los elementos probatorios que fueron objeto de valoración en sentencia".

Según la AF, Almudena Lastra actuó con "una serena autonomía que es consustancial a la condición de fiscal", que le permitió contemplar los hechos "desde la neutralidad", sin atender previamente "al autor, a lo que alguien pueda esperar de nosotros o a las consecuencias de actuar honestamente".

Pero no solo critican ese nombramiento, sino también el de Pilar Rodríguez, actual jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, quien llegó a estar investigada en el mismo caso y que ha sido propuesta como fiscal de lo Social del Supremo -la misma a la que fue adscrito García Ortiz- "sin experiencia previa en la materia y en detrimento de compañeros que sí cuentan con ella, entre los que median 300 puestos en el escalafón".

La tercera propuesta que reprocha la AF es la de Pilar Fernández, fiscal de Menores en Madrid y mujer de Álvaro García Ortiz, como teniente fiscal en Galicia, por delante de siete candidatos, seis de ellos por encima en el escalafón.

"Fue precisamente Álvaro García como fiscal general del Estado quien ascendió a la actual fiscal general del Estado a la condición de Fiscal Jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Cómo se llama a esto en otros idiomas...Quid pro quo?", añaden los fiscales conservadores.

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