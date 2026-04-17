Max Verstappen lanza un dardo a la F1: "Aunque no lo admitan, hay algo que no funciona"

El piloto de Red Bull reconoce que sí se están produciendo conversaciones con la Fórmula 1 para hacer cambios en la normativa.

Casi todos los pilotos, con la excepción de los que son serios candidatos al título, han pedido públicamente a la Fórmula 1 que cambie las normas y reduzca la importancia de la energía. Ya se están produciendo conversaciones, tal y como ha adelantado nada más y nada menos que Max Verstappen.

En 'Viaplay' ha pedido el regreso de los motores más míticos: "Yo elegiría que vuelvan los motores V10 o V8".

"El hecho de que hablemos ya es un avance. El problema es que, aunque se puedan ajustar un poco estas normas, en el fondo hay algo que no funciona. No todo el mundo lo admitirá públicamente, pero es así", dice el cuatro veces campeón del Gran Circo con la escudería Red Bull.

Se está intentando adaptar a tanto cambio, pero el rendimiento del Red Bull tampoco le ayuda: "Simplemente intento adaptarme. Aunque lo deje dentro de unos años, quiero que siga siendo un deporte digno".

Su posible marcha de la F1 es uno de los temas más calientes del paddock. Max ya ha manifestado que si sigue sin divertirse, optará por otros modalidades del motor.

Aunque él, con estas declaraciones, ha dejado claro que su intención no es marcharse del Gran Circo. Al menos a corto plazo.