¿Qué pasa con mi prórroga del alquiler?: preguntas y respuestas tras la caída del decreto

¿Por qué es importante? La prórroga no es automática ni se aplica sola, es obligatorio solicitarla, por lo que si no se ha hecho formalmente en el último mes no habrá posibilidad de beneficiarse, y si ya se ha solicitado es imprescindible no perder el resguardo.

La caída del decreto de prórroga de los alquileres, tras el apoyo de Junts a Vox y PP y la abstención del PNV, genera incertidumbre entre los inquilinos. Si se solicitó la prórroga por burofax durante su vigencia, los juristas aseguran que está protegida legalmente, incluso si el casero amenaza con desalojar. Sin embargo, muchos propietarios podrían recurrir a los tribunales para anular la prórroga. Mientras el proceso judicial se desarrolla, los inquilinos pueden permanecer en la vivienda con el resguardo del burofax. Sin embargo, si no se envió el burofax, no habrá opción de prórroga.

Son muchas las dudas e inquietudes que surgen ahora entre los inquilinos ante la caída del decreto de prórroga de los alquileres aprobado hace un mes por el Gobierno. Este no saldrá adelante tras el anuncio de Junts de que sumará sus votos a los de Vox y el PP para tumbarlo, lo que se une a la abstención del PNV para certificar un nuevo fracaso parlamentario del Gobierno.

El decreto cae y muchos se preguntan ya: ¿y mi prórroga? En un principio, si se ha solicitado la prórroga por burofaxen el mes que el decreto ha estado vigente, este mismo martes incluido, los juristas aseguran que se está protegido. "La seguridad jurídica apoya que estas solicitudes de prórroga tengan validez", ha explicado Juan Ortolá, de Ortolá Abogados. Esta protección permanece aunque el casero amenace o diga esto: "Envié un burofax y mi casero me dijo que tenía que abandonar el piso".

En este caso surge otra gran pregunta: si no me voy, ¿me puede denunciar mi casero? Los abogados creen que muchos caseros recurrirán a los tribunales e intentarán que sus inquilinos abandonen el piso. Tratarán, incluso, que esa prórroga de dos años sea declarada nula.

Llegados a este punto aparece otra inquietud: mientras ocurre todo esto, ¿dónde vivo? Según los abogados, si el casero no acepta la prórroga e inicia un proceso judicial, el inquilino, con el resguardo del burofax, puede quedarse en la vivienda mientras el proceso se resuelve. La última palabra la tendrá la Justicia. Sin embargo, puede que el proceso sea tan largo, debido al retraso en los tribunales, que incluso acabe la prórroga y no haya resolución.

Pero, ¿y si no he enviado el burofax? Esta prórroga no es automática ni se aplica sola, es obligatorio solicitarla. Por lo tanto, si no se ha hecho formalmente en el último mes no habrá posibilidad de beneficiarse. Y si se ha solicitado es imprescindible no perder el resguardo.

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