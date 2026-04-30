Un expiloto de F1 pronostica el futuro de Alonso: "Veo a Fernando en la parrilla de 2027"

Marc Gené, expiloto de F1 y embajador de Ferrari, habla sobre la posibilidad de ver al asturiano en F1 el próximo año después de un inicio de temporada complicado

Fernando Alonso no está teniendo un inicio de temporada positivo con su primer coche diseñado por Adrian Newey. La asociación entre Aston Martin y Hondano ha empezado con buen pie y eso ha hecho que mucha gente del paddock haya empezado a preguntarse si el piloto asturiano está pensando en retirarse de la Fórmula 1 de cara al año que viene.

Sin embargo, hay otros que confían en que el bicampeón del mundo siga en la parrilla de 2027. Uno de ellos es Marc Gené, expiloto español que conoce muy bien a Alonso, y que compartió mucho tiempo con el actual piloto de Aston Martin en su etapa en Ferrari: "Si, yo creo que seguirá. Especialmente si ve que el proyecto va a mejorar muchísimo y él sigue siendo competitivo, que lo es".

"Si le comparamos con su compañero de equipo, sigue marcando diferencias. Puede que ser padre le cambie un poco sus prioridades, pero en el gran premio que estrenó paternidad siguió siendo súper rápido, o sea que veo a Fernando en la parrilla de 2027 también", dijo Gené, en una entrevista para el 'SPORT'.

Sin embargo, este comienzo de año tan difícil era algo que ni el propio expiloto de F1 se imaginaba: "No esperaba que fuera un año tan complicado para Aston Martin, desde luego que no. Sobre todo después del fichaje de Adrian Newey. Es uno de los gurús, te diría el único gurú de la F1, pero se ha demostrado que este deporte es un trabajo en equipo".

"Pienso que van a mejorar, seguro. Son el equipo que más margen tiene. Y el nuevo reglamento de la Fórmula 1 va a permitir que ellos puedan mejorar más, no solo a nivel de motor, sino también en horas de túnel del viento, les darán más chance a los equipos con más dificultades", concluyó Gené