Aldama intenta involucrar sin pruebas a Sánchez en la trama de las mordidas: "Si hay una jerarquía, es el número uno"

Entre líneas Aldama ha dado una especial importancia a Koldo García al explicar que ministros le cogían el teléfono porque sabían que "era una persona de Pedro Sánchez" y que el propio Koldo le dijo que como Sánchez no le pudo "colocar en la Moncloa", le colocó en el Ministerio de Transportes "a instancias de Santos Cerdán".

Víctor de Aldama ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de liderar una "banda organizada", situándole en el "escalafón uno", seguido del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Durante su declaración en el Tribunal Supremo, Aldama destacó la influencia de Koldo García, afirmando que era conocido como "una persona de Pedro Sánchez". Según Aldama, Ábalos y García le pidieron ayuda para obtener financiación para el PSOE a través de constructoras, asegurando que Sánchez estaba al tanto. También afirmó que pagó mensualmente 10.000 euros a Ábalos y García a cambio de contratos.

El empresario Víctor de Aldama ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el "escalafón uno" de la "banda organizada" a la que ha dicho pertenecer, seguido del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.

En su declaración en el Tribunal Supremo de este miércoles, ha dado una especial importancia a Koldo García al explicar que ministros le cogían el teléfono porque sabían que "era una persona de Pedro Sánchez" y que el propio Koldo le dijo que como Sánchez no le pudo "colocar en la Moncloa", le colocó en el Ministerio de Transportes "a instancias de Santos Cerdán".

"Se ha hablado mucho de jerarquías, que yo no voy a hablar de jerarquías, pero hay una cosa clara que viene del principio que a mí me gustaría dejar clara. Si hay una jerarquía en este caso y que yo estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón uno; el señor Ábalos es el escalafón dos, porque es el que daba y otorgaba; el señor Koldo García en el tres y yo en el cuatro, porque todo lo sabía el señor presidente, como a mí se me transmitía, y como él mismo me transmitió el día del teatro (de La Latina)", ha declarado Aldama.

Se trata de una acusación que Aldama ha lanzado sin pruebas y con el claro objetivo de implicar a Pedro Sánchez y al PSOE. Ha asegurado que nada más llegar al Ministerio, Ábalos y Koldo le pidieron ayuda para conseguir financiación para el PSOE a través de las constructoras. De Pedro Sánchez, dice que estaba al tanto de todo.

"Koldo me dice: 'Oye Víctor, vamos a presentarte empresas o vamos a presentarte constructoras que trabajan ya para el Ministerio y de alguna manera tenemos que ver cómo poder ayudarles para que ellos se lleven la licitación'. Si les ayudamos a que la ganen podremos tener un rendimiento que nos hace falta para la financiación del partido", ha detallado.

En su declaración, una de las afirmaciones que ha lanzado que tiene respaldo de la investigación de la UCO ha sido que durante años estuvo pagando 10.000 euros mensualmente a Ábalos y a Koldo, la mordida a cambio de contratos con constructuras, un dinero que le llevaba al ministerio y a la propia casa de Ábalos.

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