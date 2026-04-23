La polémica sigue: Vettel también critica la nueva F1 mientras que Russell y la FIA la defienden

Las críticas hacia la nueva normativahan estado a la orden del día desde el comienzo de la temporada. Pilotos como Max Verstappen, Fernando Alonso o Carlos Sainz han mostrado su descontento con la nueva Fórmula 1 en más de una ocasión. Aunque a estas críticas, también se están sumando expilotos como Sebastián Vettel.

El cuatro veces campeón del mundo ha defendido a los pilotos: "Desde el punto de vista deportivo, entiendo y comparto las críticas. Puede que los coches sean divertidos de conducir, pero probablemente no lo sea tanto competir debido a las normas y las dificultades que conllevan. Simpatizo con los pilotos y hay que tener cuidado de no perder la esencia de este deporte , que consiste en encontrar al piloto más rápido en el coche más rápido".

"Espero que, desde una perspectiva deportiva, los cambios hagan más felices a los pilotos, porque, en definitiva, ellos son la cara de este deporte. Si salen del coche llenos de adrenalina y entusiasmo, eso entusiasma a los aficionados", comentó Vettel, según recoge 'Formula Passion'.

Sin embargo, otros pilotos no son tan negativos a la hora de hablar de los nuevos coches. George Russell, piloto de Mercedes y actualmente segundo en el mundial de pilotos, ha defendido esta nueva normativa: "Personalmente, estoy disfrutando mucho del coche. Quien piense que los pilotos van despacio en las curvas para ser más rápidos en las rectas está equivocado. Hay algunas peculiaridades que la FIA ha hecho todo lo posible por erradicar. Son detalles bastante complicados, y sinceramente, los aficionados no necesitan entenderlos".

La próxima parada de la F1 será el GP de Miami. Una cita donde se probarán los cambios introducidos por la FIA tras las reuniones de abril. "A partir de esta carrera, con estos pequeños cambios que está implementando el deporte, nos resultará más fácil", comentó Russell en una entrevista para la 'BBC'.

Además, el piloto británico ha querido comparar esta nueva F1 con la del pasado: "Recuerdo haber visto la Fórmula 1 hace 20 años y escuchar el rugido de los motores. Era increíble, pero no vi ni un solo adelantamiento. Podría decirse que fue la Fórmula 1 más pura que jamás hayamos visto pero en carrera era aburrida".

"Creo que solo recordamos los aspectos positivos de ciertas cosas. Y en el presente, preferimos centrarnos en lo negativo. Y hay muchos aspectos positivos en esta nueva normativa y en los nuevos coches. Siempre nos gusta destacar lo negativo y recordar lo bueno del pasado", comentó el piloto de Mercedes.

La FIA y la F1 sacan pecho

Toda esta polémica ha hecho que la FIA y la F1 hayan tenido que defender a capa y espada la nueva reglamentación. Stefano Domenicali, presidente de la categoría reina del automovilismo, ha vuelto a hablar sobre todas las críticas alrededor de la competición: "Creo que no se trata de resolver el problema de la Fórmula 1. La Fórmula 1 no tiene ningún problema. Está en excelente estado. Y la gran mayoría de los aficionados, desde el principio, se han mostrado muy positivos con respecto a lo que ven en cuanto a la acción en carrera".

"Se ha prestado demasiada atención a los comentarios sobre ciertos pilotos, lo que ha llevado a que muchos de los aficionados más acérrimos se inclinen hacia ese lado. Este cambio era necesario para que la Fórmula 1 siguiera siendo relevante en el ecosistema del automovilismo. De lo contrario, olvidamos el origen de todo", comento Domenicali a 'The Race'.

Aunque desde la FIA, también han querido explicar que la competición va por el buen camino, sobre todo tras las reuniones mantenidas en el mes de parón. Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, ha habado sobre como transcurrieron esas reuniones: "Hubo una amplia unanimidad en todos los aspectos, lo que ayudará a los pilotos a concentrarse en su conducción y a esforzarse al máximo en la clasificación. Además, el tipo de problema que vimos con el accidente de Ollie Bearman en Suzuka debería evitarse prácticamente por completo para la próxima carrera".

"Estas regulaciones de 2026 representan uno de los mayores cambios que la Fórmula 1 ha experimentado en su historia, y fueron cruciales para mantener la relevancia tecnológica ante la creciente electrificación, entre otros avances. Sabíamosdesde el principio que presentarían desafíos. Las primeras carreras fueron bastante bien en muchos aspectos. Fueron emocionantes, muy disputadas y con muchos adelantamientos, pero sin duda también hubo situaciones en las que fue necesario intervenir. Por lo tanto, el enfoque que adoptamos fue de evolución y perfeccionamiento, no de revolución", concluyó Tombazis.