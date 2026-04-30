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Al salir de un restaurante

Begoña Gómez formaliza la denuncia contra Vito Quiles y Moncloa habla de "agresión" e "intimidación" del agitador ultra

Los detalles Según cuentan desde el Gobierno, el agitador "no dejaba salir del restaurante" a la mujer de Pedro Sánchez. "Esto no se puede normalizar porque se está normalizando el odio", exponen.

Begoña Gómez
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Begoña Gómez ya ha formalizado la denuncia contra el agitador Vito Quiles tras el episodio en el exterior de un restaurante. Así lo han confirmado en Moncloa, que hablan de "agresión" y de "intimidación" del ultra a la mujer de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Según dicen desde Moncloa, Gómez trató de salir del local en cuanto vio a Quiles que, cuentan, "no la dejaba salir del restaurante".

Además, indican que este tipo de situaciones "no se pueden normalizar" porque lo que se estaría haciendo es "normalizar el odio".

Según cuentan en Moncloa, fue en el momento en que Gómez trató de salir del restaurante cuando se produjo la "agresión" al impedir el agitador que la mujer del presidente "saliera de ahí". Luego, indican, "la persiguió hasta que entró en el coche de los escoltas".

Tal y como ha podido confirmar laSexta, la Guardia Civil ya se ha llevado las grabaciones del interior del local. Además, y según sabe esta cadena, Vito Quiles trató incluso de hablar con Gómez cuando todavía estaba dentro del recinto.

El vídeo del agitador, editado

Vito Quiles ha publicado un vídeo, editado, en el que se ve cómo persigue a la mujer del presidente cuando se encontraba en una cafetería con unas amigas. En los dos primeros segundos, se ve al agitador saliendo por la puerta del local mientras parece que saluda a Gómez. No se escucha ni se ve a nadie más, y es entonces cuando se produce el primer corte.

"¿Usted se arrepiente de haber usado su condición de mujer del presidente para hacer chanchullos, señora Gómez?", se escucha al agitador. En esos cuatro segundos hay hasta tres cortes.

En todo el vídeo, los cortes solo se producen cuando el agitador ultra persigue a la mujer del presidente y no cuando le agarran a él.

En la secuencia, Gómez aparece hablando en todo momento por el móvil y nunca dirige la mirada al ultra.

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