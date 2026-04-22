Leclerc sí piensa en el título con Ferrari: "Tenemos potencial para ser competitivos"

El piloto monegasco se muestra optimista y cree que puede pelear por el Mundial con su Ferrari: "Tenemos las herramientas para hacerlo".

El equipo Ferrari ha dado un paso hacia delante con la nueva normativa. Los de Maranello han empezado la temporada como segundo coche, solo por detrás de un equipo Mercedes que en las tres primeras carreras ha estado intratable.

Sin embargo, en Ferrari no pierden el optimismo. Charles Leclerc, piloto de la escudería italiana, ha hablado sobre la oportunidad de llevarse el título, algo que el monegasco no descarta: "Creo que tenemos potencial para ser competitivos. Creo que es un coche que me permite expresarme. Tengo el ritmo, el ritmo está ahí, ahora depende de mí. Tengo que aprovechar al máximo las oportunidades, ser constante, no cometer errores, y creo que si lo hago, puedo ser competitivo".

"Y luego está el objetivo del mundial, obviamente. Así que tenemos que sumar puntos, ser constantes e intentar estar delante. Ese es el objetivo. Creo que si tenemos el ritmo, si tenemos el coche y lo ejecutamos bien, entonces sí, podemos luchar por el título", comentó Leclerc en declaraciones recogidas por 'Motorsport.com'.

Siguiendo con esto, el piloto de 28 años también ha querido recalcar su confianza en equipo: "Soy optimista. Creo que tenemos las herramientas para hacerlo. Creo firmemente en el equipo, y si trabajamos bien juntos, podemos lograr algo realmente bueno. Así que eso es lo que me propongo. El campeonato es largo y las cosas cambian, las estrategias cambian y la suerte cambia. Así que creo que es importante centrarse en lo que puedes controlar, que es tu ritmo y tu consistencia. Eso es lo que estoy intentando hacer".

Además, el piloto monegasco se ha mostrado muy contento con el SF-26. "Creo que hemos hecho buenos progresos. Creo que tenemos un buen coche. Por el momento, lo estoy disfrutando. Creo que el equipo está trabajando muy bien con las actualizaciones. Los ingenieros están haciendo un gran trabajo. Y yo disfruto con él", concluyó Leclerc.