La F1 ha compartido a través de sus redes sociales el calendario completo del Mundial del año 2025. Un calendario completito, uno por el que ya conocemos que serán 24 carreras y que todo comenzará el día 14 de marzo. Que todo empezará a mediados del tercer mes del año. El final, en diciembre. Más concretamente, el 7 de diciembre con el paso por la bandera a cuadros en Yas Marina, en el GP de Abu Dhabi.

Ahí se pondrá el final, como viene siendo habitual desde hace varias temporadas, a un Mundial en el que no habrá novedades en cuanto a los países que se visiten. En cuanto a los circuitos en los que se compita. Porque no entra nadie. Porque no hay ni Vietnam ni hay Sudáfrica. Porque Madrid llega en 2026.

Repiten todos. Repiten clásicos como Spa y Suzuka. Como Monza. Como Silverstone. Se mantienen los más nuevos con Las Vegas y con Miami al frente. Todo sigue igual... pero no sigue igual. Porque cambia la distribución de los Grandes Premios. Porque el 14 de marzo no se empezará en Bahrein...

No, no será allí. No será en Sakhir, en la pista en la que se han vivido estos últimos inicios de campeonato. Se vuelve a, por ejemplo, 2012. Se vuelve a dar el pistoletazo de salida en el Gran Premio de Australia.

En Albert Park. Será allí donde se dispute la primera prueba del Mundial de 2025. Desde allí, a China para que en Japón comience un triplete con Suzuka, Bahrein y Arabia Saudí. Tras Miami, la gira por Europa con paso por Canadá en junio.

Será Montreal la carrera posterior al último GP de España en Barcelona. El 30 de mayo se disputarán los Libres para una prueba fijada para el día 1 de junio de 2025.

Cierre con Qatar y Abu Dhabi

Una vez se corra en Singapur, el 5 de octubre, toca hacer las Américas con Austin, México, Sao Paulo y Las Vegas. Para terminar, Qatar y Abu Dhabi.

Será un año importante en el que bien puede suceder lo que sucedió en 2021. En esa temporada previa al cambio de normas que puso punto y final al dominio de Lewis Hamilton y de Mercedes. ¿Será otro año Red Bull... o habrá ocasión para Ferrari, Mercedes y Aston Martin?