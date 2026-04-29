¿Dónde hay hoy alerta naranja por lluvias en España y qué supone?

La alerta naranja implica un riesgo de peligro importante. El Ministerio de Trabajo recomienda evitar desplazamientos y que las empresas faciliten el teletrabajo mientras están activas las alertas.

Después de varias semanas con tiempo veraniego, vuelven a España las lluvias. Desde el martes, 28 de abril, se ha empezado a experimentar una bajada de temperaturas y cara al 'puente de mayo' serán frecuentes las tormentas en gran parte del país. Para este miércoles, 29 de abril, la mitad de la península está en alerta amarilla, pero en determinadas zonas la alerta se eleva a naranja, según el sistema de alertas por colores de la AEMET.

La alerta naranja es un tipo de alerta que se emite cuando existe riesgo de peligro importante. Suelen activarse ante fenómenos meteorológicos intensos que pueden suponer un peligro para las personas o provocar daños materiales. Por ejemplo, tormentas con granizo, rachas de viento superiores a 90 km/h o temperaturas muy elevadas. En este nivel, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Según la AEMET, la alerta naranja está activada para este miércoles 29 de abril en los siguientes puntos:

Ibérica Riojana

Ibérica de Soria

Ibérica zaragozana

Alcarria de Guadalajara

Zona metropolitana de Madrid y Henares

En todas ellas, existe un peligro importante por lluvias, con precipitaciones acumuladas de hasta 30 mm en una hora, y por tormentas, con rachas fuertes o muy fuertes de viento e incluso granizo. Desde el Ministerio de Trabajo recomiendan en estas circunstancias evitar desplazamientos innecesarios y que las empresas prioricen el teletrabajo, y recuerda que la normativa reconoce "permisos retribuidos" para salvaguardar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras en caso de fenómenos meteorológicos adversos.

En principio, estas alertas están activadas únicamente durante el miércoles. Para el jueves, por ahora, sólo está activada la alerta amarilla en las zonas de Alcaraz y Segura y Guadix y Baza, mientras que para el viernes se recupera la 'normalidad'.