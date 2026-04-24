Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Dos muertos y 15 heridos en un ataque ruso contra Odesa

Ucrania releva a dos comandantes tras denuncias de falta de alimentos en parte del frente El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha relevado a dos comandantes por haber ocultado la situación real en un determinado segmento del frente oriental y por no haber proporcionado suficientes alimentos a los soldados que combaten allí, según informó en un comunicado. El Estado Mayor General reaccionó así a la publicación en redes sociales y medios de comunicación ucranianos la víspera de fotografías de soldados visiblemente demacrados que familiares aseguran pertenecen a la 14ª Brigada del 2º Batallón Mecanizado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que sirven en la dirección de Járkiv. Compartir en X

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Rusia advierte a Europa para que no acoja bombarderos nucleares de Francia Rusia ha lanzado una nueva amenaza a Europa, asegurando que cualquier país europeo que acepte el despliegue de bombarderos estratégicos franceses con capacidad nuclear se convertirá en objetivo de ataques de las fuerzas de Moscú en caso de conflicto. El pasado mes de marzo, Emmanuel Macron anunció el aumento de ojivas nucleares y declaró que permitiría a sus socios europeos albergar sus aeronaves con capacidad nuclear en despliegues temporales. Esto es, según aseguró el el viceministro de Exteriores ruso, Alexander Grushko, en una entrevista, un "aumento descontrolado" del potencial nuclear de la OTAN, lo que supondría una amenaza estratégica para Rusia. Grushko ha subrayado la preocupación de Moscú por este posible despliegue, después de que Macron asegurara que ya está negociando acuerdos en este sentido con Reino Unido, Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca. "Claramente, nuestras fuerzas armadas se verán obligadas a prestar especial atención a este asunto en el contexto de la actualización de la lista de objetivos prioritarios en caso de un conflicto importante", afirmó al grupo de medios RT. "Como resultado" —continuó—, "en lugar del supuesto fortalecimiento de la defensa de sus aliados por parte de Francia, la seguridad de estos países se estaría debilitando". Compartir en X

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Diplomáticos rusos denuncian las últimas sanciones de la UE contra Rusia Diplomáticos rusos han denunciado este viernes las últimas sanciones impuestas por la Unión Europea contra Rusia por la guerra en Ucrania, asegurando que estas medidas carecen de legitimidad ante la ONU e infringen los derechos de terceros países. Según varios medios rusos, en este comunicado los diplomáticos de la misión rusa ante la UE afirman que estas medidas no tienen sentido si no hay una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU detrás. Reuters Compartir en X

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Mueren dos personas y 15 resultan heridas en un ataque de Rusia contra Odesa, en Ucrania Al menos dos personas han muerto y otras 15 han resultado heridas este viernes en un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Odesa, en el sur del país, según han denunciado las autoridades de Ucrania, que han especificado que los fallecidos son un matrimonio de 75 años, sin que Moscú se haya pronunciado sobre el incidente. El gobernador de Odesa, Serhi Lisak, ha manifestado en un mensaje en redes sociales que ocho de los heridos han tenido que ser hospitalizados, sin más detalles. "Los servicios municipales trabajan en los lugares afectados", ha señalado, al tiempo que ha recordado a los afectados que pueden recibir asistencia y asesoramiento sobre indemnizaciones. La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado que las tropas rusas han lanzado dos misiles y 107 drones durante las últimas horas, 96 de los cuales habrían sido interceptados. Sin embargo ha confirmado el impacto de los dos misiles y diez drones en nueve puntos del país, al tiempo que ha alertado de que "el ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo ucraniano". Europa Press Compartir en X

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