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"Conseguimos buenos resultados"

"Pasé cinco años increíbles": el recuerdo de Fernando Alonso de su etapa con Ferrari

El piloto de Aston Martin ha rememorado su etapa con los de Maranello, en la que estuvo cerca de ganar otro campeonato en hasta tres ocasiones de no haber sido por Sebastian Vettel.

Fernando Alonso celebra una victoria con FerrariFernando Alonso celebra una victoria con FerrariGetty Images

Fernando Alonso tuvo la oportunidad de conseguir su tercer mundial de Fórmula 1 cuando formó parte de Ferrari. En la escudería italiana, el bicampeón del mundo pasó cinco años rozando la gloria, pero el dominio de Sebastian Vettel al volante de Red Bull no le permitió acabar primero.

Durante el Gran Premio Histórico de Mónaco 2026, el piloto español ha participado en una entrevista para el Automobile Club de Mónaco en donde ha rememorado su etapa en Maranello y todas las veces que ha corrido en el icónico circuito.

"Tengo buenos recuerdos. He pasado cinco años increíbles con el equipo. Como dije antes, todos los pilotos queremos ganar en Mónaco alguna vez en nuestra vida, y creo que todos los pilotos quieren también correr para Ferrari", asegura Fernando, destacando el deseo de todo piloto por ganar en Mónaco y vestir el mono rojo.

Pese a que Alonso estuvo cerca de ser campeón del mundo con los italianos, hasta en tres ocasiones, Vettel siempre estuvo ahí para impedírselo. "Para mí no fue diferente, me lo pasé genial. 2011 fue una temporada muy difícil para nosotros, estuvo dominada por Red Bull y Sebastian Vettel, pero conseguimos buenos resultados", recuerda el asturiano.

Por último, Alonso ha mencionado un hito que logró mientras pilotaba para Ferrari durante su segunda campaña junto a los de 'Il Cavallino Rampante'. "Incluso, una victoria en Silverstone exactamente el mismo día y en el mismo circuito de la primera victoria de Ferrari en la Fórmula 1. Fue histórico", concluye el bicampeón de la F1.

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