MotoGP se despide de los 'wildcard' en 2027: Dani Pedrosa no podrá competir

La Comisión de Grandes Premios de MotoGP decide poner fin a las invitaciones de pilotos a partir de la próxima temporada.

MotoGPsufrirá grandes cambios de cara a 2027. La categoría de motociclismo cambiará el reglamento técnico a partir del próximo año y tras varias reuniones mantenidas entre marzo y abril, la Comisión de Grandes Premios de MotoGP, el mayor organismo regulador de la categoría, ha decido poner fin a los 'wildcard' la próxima temporada.

Los 'wildcard' se tratan de invitaciones a pilotos para disputar un gran premio y tal y como ha anunciado la Comisión, quedarán prohibidos en 2027. "La comisión ha decidido la prohibición de pilotos invitados en la categoría de MotoGP, independientemente de la categoría de concesión del fabricante", dijo el organismo regulador en un comunicado, según recoge 'Motorsport.com'

Además, este anuncio también ha querido recalcar que ningún fabricante, tenga el rango de concesiones que tenga, podrá competir con un wildcard esta temporada, si está utilizando una moto prototipo de 2027.

Con esta novedad, pilotos como Dani Pedrosa dirán adiós a disputar un gran premiode MotoGP, a pesar de que el catalán ya anunció que no se volvería a competir. De hecho, la última vez que el piloto español corrió en la categoría fue con KTM, y gracias a un 'wildcard'. Aunque este anuncio también priva a otros pilotos como Pol Espargaró, que ahora solo podrá competir en MotoGP en sustitución de un piloto lesionado.