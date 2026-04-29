Ni el ADUO podría salvar a Aston Martin: la FIA considera dar una ayuda adicional a Honda

Según 'The Race', el organismo rector de la F1 estaría considerando darle un apoyo extra a la marca nipona para que puedan ser más competitivos.

El inicio de temporada de Aston Martin no está siendo el esperado. El equipo británico ha empezado con mal pie su acuerdo con Honda, con un coche que está muy por detrás de la gran mayoría de rivales. El motor de la marca japonesa está siendo un dolor de cabeza tanto para Fernando Alonso, como para Lance Stroll, con unas vibraciones que incluso ponen en riesgo la salud de los pilotos.

Sin embargo, hay un rayo de esperanza al que Aston Martin y Honda se agarran: el plan ADUO. Este plan, se ha definido como un programa de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora (por sus siglas en inglés, ADUO), que tiene el propósito de ayudar a aquellos motoristas que estén muy rezagados con el cambio de reglamentación. Una ayuda que se iba a empezar a implementar de cara al GP de Mónaco, cuando se sabrá qué equipos podrían beneficiarse de este plan.

Sin embargo, según 'The Race', el déficit de Honda es tan grande, que la FIA estaría considerando dar una ayuda extra a la marca nipona, ya que con el primer ADUO tal vez no sería suficiente. De hecho, según recoge dicho medio, incluso Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, habría insistido en ayudar a Honda. "Me parece que hay un fabricante que tiene un problema, y ​​tenemos que ayudarlo", comentó Wolff.

Un déficit que se mide comparándolo con el mejor motor de la parrilla. Si el déficit de un motor es de un 2% (alrededor de 10CV de potencia menos), los equipos podrían realizar una mejora esta temporada y otra en 2027. En cambio, si el déficit es del 4%, se podrían realizar dos mejoras este año y otras dos el siguiente.

El único problema es que el reglamento técnico de esta temporada establece que "las mejoras de homologación ADUO no son acumulativas dentro de una temporada" y que "solo se otorgarán después de la primera ocasión en que la FIA evalúe al fabricante de la unidad de potencia como elegible para el ADUO".

Ahora, la FIA estaría revisando esta regla para cambiar el límite de ayudas en una temporada. Todo esto, tras un inicio muy complicado para Honda, en un comienzo de nueva era de auténtica pesadilla para la marca nipona.