Guerra en Irán, en directo | Trump ordena "disparar a matar" a los barcos de Irán que coloquen minas en el estrecho de Ormuz

Trump ordena "disparar a matar" a los barcos iraníes que coloquen minas en el estrecho de Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado a su Ejército que "dispare a matar" —"shoot and kill" ha sido su expresión— a las pequeñas embarcaciones iraníes que coloquen minas en el estrecho de Ormuz, orden que ha llegado poco después de que Teherán demostrara su capacidad para bloquear el tráfico marítimo a través del canal. "He ordenado a la Armada de Estados Unidos que dispare a matar cualquier barco, aunque sea pequeño (todos sus barcos navales, 159 de ellos, en el fondo del mar) que esté colocando minas en el estrecho de Ormuz. Sin lugar a dudas", ha asegurado el mandatario. "Además, nuestros dragaminas están limpiando el estrecho de Ormuz. Por la presente, ordeno que esta actividad continúe, pero que se tripliquen los esfuerzos", ha añadido. Compartir en X

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Italia asegura estar preparada para desplegar dos buscaminas en el estrecho de Ormuz El jefe de la Armada italiana, Giuseppe Berutti Bergoto, ha asegurado que las Fuerzas Armadas de su país están listas para desplegar dos dragaminas en el estrecho de Ormuz. Berutti Bergotto hizo estas declaraciones en la emisora estatal RAI, asegurando que podría desplegar hasta cuatro embarcaciones para ayudar a despejar el estrecho, un grupo compuesto por dos buscaminas, un buque de escolta y otro logístico. "Obviamente, no actuamos solos. Formamos parte de una coalición internacional, y otras naciones también enviarán dragaminas". Reuters Compartir en X

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Hizbulá e Israel se intercambian ataques horas después de anunciarse la prórroga del alto el fuego El Ejército de Israel y el partido-milicia chií libanés Hizbulá han seguido intercambiando ataques, esta vez en torno a la fronteriza localidad israelí de Shtula, mientras se celebraba el encuentro diplomático entre Israel y Líbano en Estados Unidos, que ha terminado con el anuncio de una extensión del alto el fuego por tres semanas. En concreto, Hizbulá ha reivindicado el lanzamiento de "una salva de cohetes contra el asentamiento de Shtula a las 23:15h del jueves" (hora local, 0:15h del viernes en España peninsular y Baleares), según un comunicado recogido por la cadena Al Manar, afín al grupo. Hizbulá ha defendido su ataque contra la citada localidad como "respuesta a la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí y a sus ataques contra la localidad de Yater, en el sur de Líbano", horas después de que al menos dos personas, una de ellas menor de edad, hayan resultado heridas en un bombardeo sobre la mencionada ciudad de la meridional gobernación de Nabatiye, blanco también en su zona septentrional, en Shukin, de otro ataque con tres víctimas mortales. Compartir en X

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El embajador de Israel ante la ONU afirma que el alto el fuego con Líbano "no es del 100%" El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha afirmado este jueves que la extensión por tres semanas del alto el fuego entre Israel y Líbano anunciada poco antes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no es del 100%", ya que, ha alegado, Israel "tiene que tomar represalias" cuando el partido-milicia chií libanés Hezbolá "lanza cohetes". "El Gobierno libanés no tiene control sobre Hezbolá, y este grupo está lanzando cohetes para intentar sabotear el alto el fuego. Israel tiene que tomar represalias. Cada vez que vemos una amenaza, actuamos", ha declarado Danon en una entrevista con la cadena CNN, después de que Trump anunciara la extensión del alto el fuego, rodeado de autoridades estadounidenses y de los embajadores en el país norteamericano de Israel y Líbano. Sobre esta ampliación de la tregua —que hasta este jueves tampoco había evitado que Israel ejecutase letales bombardeos en territorio libanés—, Danny Danon ha argumentado que, de cualquier forma, "la situación es significativamente mejor", si bien "no es del 100%". Europa Press Compartir en X

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