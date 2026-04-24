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Guerra en Irán, en directo | Trump ordena "disparar a matar" a los barcos de Irán que coloquen minas en el estrecho de Ormuz
Trump ha anunciado la extensión durante tres semanas del alto el fuego entre Israel y Líbano, si bien el embajador de Tel Aviv en la ONU asegura que "no es del 100%". Entretanto, Italia ha asegurado que podría desplegar dos dragaminas en el estrecho.
Trump ordena "disparar a matar" a los barcos iraníes que coloquen minas en el estrecho de Ormuz
Italia asegura estar preparada para desplegar dos buscaminas en el estrecho de Ormuz
Hizbulá e Israel se intercambian ataques horas después de anunciarse la prórroga del alto el fuego
El embajador de Israel ante la ONU afirma que el alto el fuego con Líbano "no es del 100%"
La ONU condena la muerte en un ataque israelí de la periodista libanesa Jalil y Guterres pide una investigación
Trump ordena "disparar a matar" a los barcos iraníes que coloquen minas en el estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado a su Ejército que "dispare a matar" —"shoot and kill" ha sido su expresión— a las pequeñas embarcaciones iraníes que coloquen minas en el estrecho de Ormuz, orden que ha llegado poco después de que Teherán demostrara su capacidad para bloquear el tráfico marítimo a través del canal. "He ordenado a la Armada de Estados Unidos que dispare a matar cualquier barco, aunque sea pequeño (todos sus barcos navales, 159 de ellos, en el fondo del mar) que esté colocando minas en el estrecho de Ormuz. Sin lugar a dudas", ha asegurado el mandatario.
"Además, nuestros dragaminas están limpiando el estrecho de Ormuz. Por la presente, ordeno que esta actividad continúe, pero que se tripliquen los esfuerzos", ha añadido.
Italia asegura estar preparada para desplegar dos buscaminas en el estrecho de Ormuz
El jefe de la Armada italiana, Giuseppe Berutti Bergoto, ha asegurado que las Fuerzas Armadas de su país están listas para desplegar dos dragaminas en el estrecho de Ormuz. Berutti Bergotto hizo estas declaraciones en la emisora estatal RAI, asegurando que podría desplegar hasta cuatro embarcaciones para ayudar a despejar el estrecho, un grupo compuesto por dos buscaminas, un buque de escolta y otro logístico. "Obviamente, no actuamos solos. Formamos parte de una coalición internacional, y otras naciones también enviarán dragaminas".
Hizbulá e Israel se intercambian ataques horas después de anunciarse la prórroga del alto el fuego
El Ejército de Israel y el partido-milicia chií libanés Hizbulá han seguido intercambiando ataques, esta vez en torno a la fronteriza localidad israelí de Shtula, mientras se celebraba el encuentro diplomático entre Israel y Líbano en Estados Unidos, que ha terminado con el anuncio de una extensión del alto el fuego por tres semanas.
En concreto, Hizbulá ha reivindicado el lanzamiento de "una salva de cohetes contra el asentamiento de Shtula a las 23:15h del jueves" (hora local, 0:15h del viernes en España peninsular y Baleares), según un comunicado recogido por la cadena Al Manar, afín al grupo.
Hizbulá ha defendido su ataque contra la citada localidad como "respuesta a la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí y a sus ataques contra la localidad de Yater, en el sur de Líbano", horas después de que al menos dos personas, una de ellas menor de edad, hayan resultado heridas en un bombardeo sobre la mencionada ciudad de la meridional gobernación de Nabatiye, blanco también en su zona septentrional, en Shukin, de otro ataque con tres víctimas mortales.
El embajador de Israel ante la ONU afirma que el alto el fuego con Líbano "no es del 100%"
El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha afirmado este jueves que la extensión por tres semanas del alto el fuego entre Israel y Líbano anunciada poco antes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no es del 100%", ya que, ha alegado, Israel "tiene que tomar represalias" cuando el partido-milicia chií libanés Hezbolá "lanza cohetes".
"El Gobierno libanés no tiene control sobre Hezbolá, y este grupo está lanzando cohetes para intentar sabotear el alto el fuego. Israel tiene que tomar represalias. Cada vez que vemos una amenaza, actuamos", ha declarado Danon en una entrevista con la cadena CNN, después de que Trump anunciara la extensión del alto el fuego, rodeado de autoridades estadounidenses y de los embajadores en el país norteamericano de Israel y Líbano.
Sobre esta ampliación de la tregua —que hasta este jueves tampoco había evitado que Israel ejecutase letales bombardeos en territorio libanés—, Danny Danon ha argumentado que, de cualquier forma, "la situación es significativamente mejor", si bien "no es del 100%".
La ONU condena la muerte en un ataque israelí de la periodista libanesa Jalil y Guterres pide una investigación
Naciones Unidas ha condenado este jueves "el asesinato de la periodista libanesa Amal Jalil", muerta en la víspera en la localidad de Tiri, en el sur de Líbano, a consecuencia de un ataque perpetrado por el Ejército de Israel que mantuvo a Jalil y a otra reportera asediadas durante horas ante sucesivos bombardeos, hechos por los que el secretario general de la ONU, António Guterres, ha reclamado una investigación.
"Condenamos el asesinato de la periodista libanesa Amal Jalil en un presunto ataque aéreo israelí en Tiri", ha declarado en rueda de prensa el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, que ha extendido las condolencias de la ONU a "la familia, amigos y compañeros de Amal" y deseado una "pronta y completa recuperación de la segunda periodista herida en el mismo incidente", Zeinab Faraj, ambas del diario libanés 'Al Ajbar'.
Asimismo, el representante de Guterres ha transmitido que el secretario general "recuerda que los civiles, incluidos los periodistas, deben ser respetados y protegidos en todo momento" y ha reclamado "una investigación pronta e imparcial de este asesinato". "Atacar a civiles y obstaculizar la ayuda humanitaria constituyen violaciones del Derecho Internacional Humanitario", ha subrayado Dujarric, que también indicado que Guterres "reitera que los periodistas deben poder desempeñar sus funciones esenciales sin interferencias, acoso ni nada peor".
Tras el ataque, ha señalado el portavoz de Guterres, la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) "colaboró en las labores de desescalada con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para facilitar el acceso de la Cruz Roja Libanesa y brindar apoyo a las periodistas". Sobre esto, Dujarric ha manifestado poco después que, sabiendo que "la Cruz Roja tenía dificultades para acceder al lugar", los miembros de la FINUL "llevaron a cabo las maniobras de desescalada habituales para que se pudiera recuperar su cuerpo [el de Amal Jalil] y evacuar a su compañera, un fotógrafa".
La Cruz Roja libanesa consiguió finalmente aproximarse al lugar del suceso y trasladar a Faraj hasta el hospital público de Tebnine, si bien fue objeto de disparos del Ejército israelí en su trayecto hasta el centro sanitario, según informó la agencia libanesa NNA, que difundió imágenes de la ambulancia con impactos de bala. Horas más tarde, la Defensa Civil libanesa confirmó la muerte de Jalil, que se encontraba desaparecida, después de que la Cruz Roja y las Fuerzas Armadas desplegaran una excavadora y hallaran su cuerpo de entre los escombros fruto de los ataques de Israel.